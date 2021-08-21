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TESK Başkanı Palandöken: 'Çevreyi korumak için ulusal depozito sistemi gerekli'

Son zamanlarda yaşanan doğal felaketlerin önüne geçmek için çevre duyarlılığı oluşturulması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geri dönüştürülebilir atıklarda depozito uygulamasını gündeme getirdi. Palandöken, "Çevre kirliliğinin önüne geçmek, yeşil alanları korumak için ulusal depozito sisteminin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmeli. Türkiye’de yılda 20 milyar adet içecek ambalajı kullanılıyor. Uygulama hayata geçirildiğinde denizlerimiz, toprağımız, havamız, suyumuz, ormanlarımız ve kentlerimiz temiz kalırken, geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde ülke ekonomisine milyarlarca lira depozito katkısı sağlanacak" dedi

TESK Başkanı Palandöken: 'Çevreyi korumak için ulusal depozito sistemi gerekli'
HABERTURK.COM

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemde yaşanan doğal afetler ve çevre duyarlılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Çevre kirliliğinin önüne geçen ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan zorunlu depozito uygulamasının hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Palandöken, “Son zamanlarda ülkemizde art arda yaşanan doğal afetler, yangınlar, seller, denizlerimizdeki kirlilik ve müsilaj sorunu çevreye karşı duyarlılığımızı yeniden gözden geçirmemize neden oldu. Çevre kirliliğinin önüne geçmek, yeşil alanları korumak için ulusal depozito sisteminin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi çok önemli" dedi.

Doğada çözünmeyen şişe, kapak, pipet, torba, balon gibi plastiklerin çevreye atılmasının gittikçe daha büyük faciaları getirdiğini vurgulayan Palandöken, "Türkiye’de yılda 20 milyar adet içecek ambalajı kullanılıyor. Zorunlu depozito uygulaması tam anlamıyla hayata geçirildiğinde denizlerimiz, toprağımız, havamız, suyumuz, ormanlarımız ve kentlerimiz temiz kalırken geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde paramız da cebimizde kalarak ülke ekonomisine milyarlarca lira depozito katkısı sağlanacak” diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ HEP BİRLİKTE KURTARALIM'

Zorunlu depozito uygulamasından tam randıman alabilmek için sadece küçük esnafın değil tüm işletmelerin uygulamaya uyum sağlaması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Ulusal depozito uygulamasının ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu ve ilkokul sıralarından başlayarak toplumun tüm kesimlerinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini her fırsatta vurguladık. Atık hale gelen şişelerin alüminyum, cam ve pet olması fark etmeksizin depozito uygulaması ile tüketicilerin bu ambalajları getirmesini sağlamalıyız. Bunun için de tüm esnafımızın ve diğer işletmeler sattığı ürünün depozitosunu almakla mükellef olmalı. Depozitolu ürünün geri kazanımı yalnızca esnafımıza yüklenmemeli. Tüketiciler de bu konuda bilinçli davranarak çevremiz ve ekonomimiz için atıkların geri dönüşümü konusunda mutlaka alışkanlık kazanmalı” şeklinde konuştu.

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