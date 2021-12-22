TESK: Fiyatları jet hızıyla indirin

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Döviz kurlarını bahane ederek anında zam yapanlardan şimdi indirim beklendiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlardan şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz” dedi.

“ARTIK TÜM ÜRÜN GRUPLARINDA İNDİRİM ZAMANI”

Piyasalara güvenin artması için tüm ürün gruplarında indirime gidilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ayçiçek yağından, motorine, kış lastiğinden, monttan kuruyemişe A’dan Z’ye tüm ürün gruplarına son birkaç ayda zam geldi. Bu zamların birçoğu tamamen usulsüz artarken birçoğu da döviz kurları bahane edilerek arttı. Şimdi ise açıklanan kararların ardından döviz kurlarında yaşanan önemli düşüşü bu zamlara yansımasında göremiyoruz. Gıdadan tekstile, akaryakıta her ürün grubunda dövizdeki 50 kuruşluk artışta bile anında zam yapanlardan şimdi aynı hızda indirim bekliyoruz. Piyasalara güvenin artması, vatandaşın ve mal alım satım yapan esnafın rahatlamayı daha iyi yaşayabilmesi için artık tüm ürün gruplarında önemli bir indirim yapılmalı” diye konuştu.

Dün, İstanbul ve Ankara Ticaret Odası da benzer çağrıda bulunmuştu. İTO Başkanı Avdagiç yeni oluşan kur seviyesi dikkate alınarak fiyatların tekrar güncellenmesi gerektiğini belirtirken ATO Başkanı Baran da "kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı revize edelim" demişti.

Avdagiç açıklamasında iş dünyasına çağrıda bulunarak fiyatların acilen güncellenmesi gerektiğini, yeni döviz seviyesine uyarlanmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirtmiş, "Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli." ifadelerini kullanmıştı ve "Yeni oluşan kur seviyesi dikkate alınarak tedarik zinciri içindeki tüm şirketlerin fiyatları gözden geçirmesi ve yeni kur seviyesine göre uyarlaması önemli. Bunun etkin bir şekilde hayata geçmesi ve tüketici fiyatlarında hızlı artışın yeni kur seviyesiyle daha makul seviyelere indirilmesi gerekir" şeklinde konuşmuştu.