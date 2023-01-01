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Teşkilat bu akşam yok mu? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarında her hafta Pazar akşamı yayınlanan Teşkilat bu akşam yayın akışında görünmüyor. Dizinin takipçileri Teşkilat dizisinin bugün olup olmadığını sorguluyorlar. İşte Teşkilat yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceği ve bu akşam neden olmadığına dair detaylar...

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  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 1 Ocak 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Başrollerinde Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtçu, Gürkan Uygun gibi isimleri buluşturan Teşkilat her hafta pazar akşamı yayınlanıyor. Dizinin TRT 1 yayın akışında yer almaması Teşkilat neden yok, yeni bölüm ne zaman sorularını gündeme getirdi. İşte Teşkilat dizisine dair detaylar...
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 1 Ocak 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    TEŞKİLAT BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK?

    Teşkilat dizisi 1 Ocak yılbaşı tatili sebebiyle ekranlara gelmeyecek.

    Teşkilat 60. bölümüyle 8 Ocak Pazar günü izleyici karşısına çıkması bekleniyor. 
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 1 Ocak 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

    Terör kampından elde edilen büyük başarının ardından İstanbul’a dönen ekibi yeni görevler beklemektedir. Planı sekteye uğrayan Hartley, amacına ulaşmak için gözünü karartır. Kamptan elde ettiği verilerle çalışmaya koyulan ekip üyeleri, yapılacak kanlı bir eylemin ucunu yakalar. Geçmişin gölgesinin peşini bırakmadığı Efkar, Hasan Atmaca hakkında bazı şeyleri Ömer’e açıklama kararı alır. Korkut, hesaba katmadığı birisiyle karşılaşınca tehlikenin enselerinde olduğunu öğrenir. Kimsenin ummadığı bir planı olan Hartley ise planını yönetirken en büyük cezayı kendisine keseceğinden habersizdir.
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 1 Ocak 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    06:00 Hayallerinin Peşinde

    06:40 Kalk Gidelim

    09:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

    12:20 Yürek Çıkmazı

    18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

    19:00 Ana Haber

    20:00 Kesişme: İyi ki Varsın Eren

    23:55 Teşkilat

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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