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Teşkilat bu akşam yok mu? 12 Şubat TV yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarında her hafta Pazar akşamı ekranlara gelen Teşkilat bu akşam yayın akışında yer almıyor. Dizinin takipçileri Teşkilat'ın bugün olup olmadığını sorguluyorlar. İşte 12 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceği ve bu akşam neden olmadığına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

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  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Başrollerinde Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtçu, Gürkan Uygun gibi isimleri buluşturan Teşkilat her hafta pazar akşamı yayınlanıyor. Dizinin TRT 1 yayın akışında yer almaması Teşkilat neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorularını gündeme getirdi. İşte Teşkilat dizisinin yeni bölüm tarihine ve neden olmadığına ilişkin detaylar haberimizde...
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    TEŞKİLAT BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK?

    Teşkilat dizisi Kahramanmaraş depremi sebebiyle bu akşam yayınlanmayacak. TRT 1'de bu akşam TRT Haber Ortak Yayını ekranlara gelecek. Teşkilat dizisinin yeni bölümünün ne zaman izleyici ile buluşacağına ilişkin henüz ise resmi bir açıklama gelmedi. 
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

    Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick’i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor. Efkar’ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır. Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır. Hartley’e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca’yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır. Efkar’ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir!
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:00 TRT Haber Ortak Yayını

    20:00 Ana Haber

    21:30 TRT Haber Ortak Yayını

    05:30 Kapanış

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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