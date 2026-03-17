Teşkilatların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Ramazan Bayramı vesilesiyle AK Parti teşkilatlarıyla çevrim içi bağlantı yöntemiyle bayramlaştı.

AK PARTİ AİLESİNE TEŞEKKÜR

Konuşmasının başında, sayısı 11,5 milyona ulaşan AK Parti ailesinin tüm mensuplarını, millete ve memlekete hizmet yolunda yürüdükleri dava ve yol arkadaşlarını selamlayan Erdoğan, teşkilat mensuplarının fedakar ailelerini, çocuklarını ve eşlerini de saygıyla selamladı, her birine sabırları, özverileri ve vefaları için teşekkür etti.

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazanı geride bırakırken teşkilat mensuplarının, aziz milletin ve gönül coğrafyasındaki herkesin Ramazan Bayramı'nı yürekten tebrik eden Erdoğan, "Rabb'im tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaları katında inşallah kabul buyursun. Yüce Allah hepimizi sağlıkla, huzurla ve kardeşlik içinde idrak edeceğimiz daha nice ramazanlara ve bayramlara eriştirsin." diye konuştu.

REKLAM

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Ramazan-ı Şerif'i bu sene de buruk bir kalple idrak ettiklerini dile getiren Erdoğan, 10 Ekim'de varılan ateşkesi hiçe sayan İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını devam ettirdiğini belirtti.

Buna 28 Şubat'ta komşu İran'a karşı yine İsrail hükümetinin tahrik ve tertipleriyle başlayan hava harekatlarının eklendiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak kim yaparsa yapsın, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılara tepkimizi ortaya koyarken savaşın yayılmaması için yoğun çaba harcadık. Ülkemizin hava sahasını ve güvenliğini ihlal eden unsurlara karşı da NATO müttefiklerimizle işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri aldık. Amacımız bu anlamsız, bu hukuksuz ve son derece yanlış savaşın bir an önce sona erdirilmesidir. Sabırlı, sağduyulu ve serinkanlı bir politikayla provokasyonlara karşı çok dikkatli bir yaklaşımla içinde bulunduğumuz kritik süreci yönetiyoruz. Savaşın ülkemiz ekonomisine ve vatandaşlarımıza menfi etkilerini sınırlı tutmak için gerekli adımları atıyoruz."

"YERLİ VE MİLLİ BİR DURUŞ SERGİLEMEKTEN UZAKLAR"

"Partimizin çeyrek asra yaklaşan köklü tecrübesi, Cumhur İttifakı'nın güç birliği içinde hareket etmesi, liyakatli ve ehliyetli kadroların iş başında olması içinden geçtiğimiz zor günlerde ülkemizin en büyük avantajlarından biridir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

REKLAM

"14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin nasıl doğru, isabetli ve ferasetli tercihte bulunduğu gün geçtikçe çok daha iyi anlaşılmaktadır. 28 Şubat'tan beri ana muhalefetin gündemine bakmak bile bunu görmek için yeterlidir. Etrafımızda füzeler uçuşurken, beyefendilerin nelerle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz. Ne bölgemizde yaşanan kanlı savaş gündemlerinde ne de Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir dertleri var. Tek dertleri polemik üretmek, ona buna sataşmak, mahkemelerde kavga çıkarıp nümayiş yapmak suretiyle bundan siyasi rant elde etmek. Böyle bir dönemde dahi yerli, milli bir duruş sergilemekten uzaklar. Savaş dahil kendi ikballeri dışında hiçbir şeyi umursamıyorlar. Öyle bir ruh hali içindeler ki değil bölgemiz, dünya yansa hatta üçüncü dünya savaşı çıksa inanın bunların umurlarında bile olmaz. Bölgemizdeki hadiselerin vahameti ve bunlar karşısında muhalefetin lakaytlığı bize mesuliyetimizin büyüklüğünü hatırlatmaktadır."

"TOPLUMUN HER KESİMİNE ULAŞMAYA ÇALIŞTIK"

Her fırsatı değerlendirmek suretiyle milletle irtibatı güçlendirmek zorunda olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif boyunca iftar ve sahur programlarımızla bunu yapmaya gayret ettik. Şehit yakınlarımızdan dar gelirli vatandaşlarımıza, kimi kimsesi olmayan yaşlılarımızdan, gençlerimize ve kadınlara kadar toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştık. Kimseyi ayırmadık, dışlamadık, 86 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza bastık. Sizlerden aynı tempoyu bayramda da devam ettirmenizi bekliyorum." dedi.

AK Parti teşkilatından şehit ailelerini ziyaret etmelerini, onları yalnız bırakmamalarını rica eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yetimleri ve öksüzleri ihmal etmemenizi, bir kardeş, dost ve vefalı bir büyük olarak onlarla hemhal olmanızı sizlerden istirham ediyorum. Aynı şekilde bayramın huzurunu, bereketini, neşesini hemşerileriniz, ailelerinizle, komşularınızla paylaşmayı unutmayınız. Yoksulların, muhtaçların, kimi kimsesi olmayanların kapısını çalmanız, ülkemizdeki muhacirlere ensar olmanız, bayram sevincimize bu kardeşlerimizi de ortak etmeniz önemlidir. Teşkilatımızdaki her bir kardeşimizin bu bilinçle bayramı ihya ve idrak etmesini bekliyorum. Sözlerime son verirken mübarek Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu vesileyle vatanımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz görev yapan kahraman güvenlik güçlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımız sunuyor, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine bir kez daha muhabbetlerimi iletiyorum. Dünyanın dört bir yanında çalışan, emek veren, ülkemizi temsil eden tüm vatandaşlarımızın bayram sevincini buradan paylaşıyorum. Bir kez daha bayramınız mübarek olsun."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.