Teslim olan örgüt mensubu tedavi gördüğü hastanede babasıyla bir araya geldi!-

AA

Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu teröristler, bölücü örgüt PKK'dan kaçıp teslim olmaya devam ediyor.

AA'nın haberine göre, Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma komutanlıklarının ikna çalışması sonucu dün teslim olan H.A., tedavisi için Şanlıurfa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.A. ayrıca, tedavisinin sürdüğü hastanede babasıyla da bir araya geldi.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğluna, Hüsniye Kaya kızına, babaanne Halime Kadran torununa, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan kızına, baba Melik ve anne Melek Aslan 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğluna, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna, anne Cahide Alkan oğluna, anne Şahize Altınkaynak kızına kavuşmuştu.

Dün H.A. ve T.A.'nın da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden, evladına kavuşanların sayısı 13'e yükseldi.