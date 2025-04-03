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        Haberler Gündem Tetiği dallara takılan tüfeğin ateş almasıyla öldü - Güncel haberler

        Tetiği dallara takılan tüfeğin ateş almasıyla öldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ava çıkan 55 yaşındaki Bahri Dindar, tüfeğin tetiğinin dallara takılıp ateş alması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 19:39 Güncelleme: 03.04.2025 - 19:39
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        Tüfek kazara ateş aldı: 1 ölü
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        Bayramiç'in Korucak köyünde yaşayan Bahri Dindar, sabah saatlerinde oğlu ve yeğeniyle ormana ava gitti.

        Dindar'ın, av sırasında bir ara yere bıraktığı tüfeği, geri almak isterken tetiğin ağaç dalına takılması sonucu bir anda ateş aldı. Dindar, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dindar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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