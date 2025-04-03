Tetiği dallara takılan tüfeğin ateş almasıyla öldü

Bayramiç'in Korucak köyünde yaşayan Bahri Dindar, sabah saatlerinde oğlu ve yeğeniyle ormana ava gitti.

Dindar'ın, av sırasında bir ara yere bıraktığı tüfeği, geri almak isterken tetiğin ağaç dalına takılması sonucu bir anda ateş aldı. Dindar, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dindar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.