Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 25 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)
Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)
Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)
Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)
Tuzlaspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Osmanlı)
Altınordu-GZT Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
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