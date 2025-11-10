Habertürk
        TFF, 'bahisçi futbolcular' için toplanma kararı aldı! - Futbol Haberleri

        TFF, 'bahisçi futbolcular' için toplanma kararı aldı!

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün saat 17.00'de bahis oynayan futbolcular konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanma kararı aldı.

        Giriş: 10.11.2025 - 18:47 Güncelleme: 11.11.2025 - 00:23
        TFF, 'bahisçi futbolcular' için toplanacak!
        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bahis soruşturmasına dahil olan futbolcular hakkında olağanüstü toplanacak.

        TFF Yönetim Kurulu, bugün saat 17.00’de bahis oynayan futbolcular konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanma kararı aldı.

