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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: FIFA, İstanbul'da temsilcilik açacak - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: FIFA, İstanbul'da temsilcilik açacak

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları" imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "En kısa zamanda İstanbul'da FIFA'nın temsilciliğini açacağız. Infantino, Türk futbolunun bölgesinde liderlik yaparak büyük katkılar sağlayacağını düşünüyor. Türk futbolunun marka değerini hep beraber yukarıya taşıyacağız" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:33 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:33
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        "FIFA, İstanbul'da temsilcilik açacak"
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları" imza töreni gerçekleştirildi.

        Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, beIN Medya Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly, kulüp başkanları ve temsilcileriyle davetliler katıldı.

        Türk futbolunun yıllardan bu yana irade eksikliğinin olduğunu belirten Başkan Hacıosmanoğlu, "Dünyaya örnek şekilde bize bu teveccüh gösterildi ve göreve seçildik. İnşallah bizi seçenlere mahcup olmayız. Türk futbolunun adil, adaletli, tarafsız ve herkese eşit mesafede hizmet edilmeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

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        Futbolun patronu olmadıklarının altını çizen İbrahim Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

        "Futbolun patronu camialarını temsil eden kulüp başkanları ve unsurlarıdır. Sportif başarıyı sahada kazanmak isteyenlerin hizmetkarıyız. Saha dışında kazanma arzusunda olanlar da şunu bilsinler ki geçmişimize baktıklarında nelerle karşılaşacaklarını tahmin edebilirler. Geçmişte yaşadıklarımızı bir tarafa bıraktık, formalarımızı çıkardık. Her tarafımız kırmızı-beyaz. Türk futbolunun marka değeri inebileceği yere kadar indi. Futbol ailesiyle bu sorunları tespit edip, kalıcı uygulamaları beraber belirleyerek Türk futbolunun marka değerini dünyada hak ettiği seviyeye çıkarmak istiyoruz."

        İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: INFANTINO, TÜRKİYE'NİN LİDER ÜLKE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldiklerini hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Infantino, Türkiye'nin lider ülke olduğunu söyledi. Ben de ona espri yaptım. Napolyon'un 'Eğer dünya tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu' sözünü söyledim. En kısa zamanda İstanbul'da FIFA'nın temsilciliğini açacağız. Infantino, Türk futbolunun bölgesinde liderlik yaparak büyük katkılar sağlayacağını düşünüyor. Türk futbolunun marka değerini hep beraber yukarıya taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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        YOUSEF AL-OBAIDLY: GELİRLERİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ

        beIN Medya Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly, Türk futbolunun parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, marka değerini yükseltmek istediklerini aktardı.

        Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın haklarının 3 sezon daha sahibi olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Al-Obaidly, "Taraftarlara heyecan sunmaya devam edeceğiz. Türk futboluna 23 yıldır yaptığımız katkı devam edecek. Bu iş birliği, güven odaklı ve Türk futbolunu en üst seviyeye taşımayı amaçlamalıdır. Süper Lig'i küresel anlamda çeşitli ülkelerde yayınlamaya devam edeceğiz. 40'dan fazla ülkede maçlar yayınlanacak. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışacağız. Kısa ve orta vadede gelirleri arttırmak istiyoruz." diye konuştu.

        Korsan yayıncılıkla mücadelenin önemine dikkati çeken Yousef Al-Obaidly, "En zor konulardan biri korsan yayıncılık. Küresel anlamda futbolu tehdit ediyor. Bunun önüne geçmek için her şeyi yapmalıyız. Ortak düşmanımız korsan yayıncılığa karşı kulüplerle bir arada olmalıyız." dedi.

        Al-Obaidly, hayata geçirecekleri yeni projelerle amatör kulüpleri de destekleyeceklerini kaydetti.

        Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreni, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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