Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hayata geçirilemeyen pek çok konuyu 6 ay gibi kısa bir sürede çözüme ulaştırdıklarını söyledi. Mehmet Büyükekşi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulu olarak 6 aylık görev süresi içerisindeki faaliyetlerini değerlendirirken gelecek döneme yönelik projeleri hakkında bilgi verdi. Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda federasyon olarak medya ve kamuoyu ile proaktif ve çift yönlü bir iletişim süreci yürütmenin gereğine inandıklarını ve medya ile sıkça bir araya gelerek gelişmeleri paylaşacaklarını ifade etti. Mehmet Büyükekşi, medya ve kamuoyundan gelecek geri bildirimleri dikkate alarak özlenen futbol iklimi ve kalitesinin, değer oluşturan futbol ekonomisinin tesis edilebileceğine inandığını kaydetti.

Göreve başladıkları ilk günlerde askıda olan konuları çözüme kavuşturduklarını dile getiren Büyükekşi, şunları ifade etti: "Uzun süredir tartışılan ama bir türlü çözülemeyen pek çok konuyu 6 ay gibi rekor bir sürede hayata geçirdik. Yeni harcama limitlerini ilan ettik. Kulüp lisans ve finansal fair play talimatını değiştirdik. Uzun süre imzalanamayan yayın ihalesi anlaşmasını 150 milyon lira daha artırarak 2,2 milyar lira olarak imzaladık. Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN ile olan sözleşmemizi yeni bedelle 2 yıl uzattık. Yabancı sayısını çözüme kavuşturduk. Bu sezon Süper Lig'de 7+4 olarak planlanan yabancı sayısının, kulüplerimizle istişare ederek 8+3 olarak devam etmesine karar verdik. Spor Toto 1. Lig'de ise bir önceki sezonda uygulanan A takım listesinde 8 yabancı futbolcu uygulamasına devam etme kararı aldık. Buna ilaveten belirli kriterlere göre Spor Toto Süper Lig'de 3, Spor Toto 1. Lig'de 2 yabancı uyruklu 21 yaş altı futbolcunun transferine izin verdik." "2. LİG VE 3. LİG YAYIN HAKLARI ANLAŞMASI İLE KULÜPLERE KALICI GELİR SAĞLADIK" Göreve geldikten sonra uygulamaya koydukları diğer değişikliklerden de bahseden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şöyle konuştu: "TFF 2. ve 3. ligler yayın haklarını 5 yıllığına ihale ettik. Bu anlaşma ile bu liglerde yer alan 92 kulübün kalıcı gelir elde etmesini sağladık. Diğer taraftan TFF 2. ve 3. liglerin gelirlerini, deplasman yol ve konaklama yardımlarındaki artışla yükselttik. Kulüplere transfer tescillerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğünden 2022-2023 sezonunda muafiyet getirilerek transferlerde önemli bir imkan sağlanmış oldu."

Deplasman seyircisi yasağını kaldırdıklarını ve misafir tribün seyirci kapasitesinin yüzde 30'a kadar çıkartılması konusunda karar aldıklarını kaydeden Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Temsilciler tarafından statlarda bulunan kamera odaları ile Riva'da bulunan maç operasyon odasının etkin kullanımıyla statlara kaçak seyirci girişleri önlenmeye başladı. THY, Turkcell, McDonalds ve P&G ile olan milli takım sponsorluk anlaşmalarımız ilk 6 aylık dönem içinde yenilendi. Mercedes ve Trendyol'la prensipte anlaştık, en kısa zamanda onlarla da imzalayacağız. Süper Lig ve 1. Lig isim hakkı sponsorlukları için Spor Toto ile anlaşma imzalandı ve kulüplerimiz için önemli bir gelir kaynağı oluşturuldu. Türkiye liglerinin resmi top sponsoru 3 yıllığına yapılan anlaşma ile Puma oldu. Kadın Süper Ligi isim hakkı için Turkcell ile olan anlaşmamız yenilendi ve kadın futbolunun marka değerini yükseltmek ve kadın futboluna özel kaynak yaratmak için önemli bir adım atıldı." TFF kurullarında önemli değişiklikler yaptıklarını, başkan ve üyeler için yeni kriterler getirdiklerini aktaran Büyükekşi, her kurulda en az bir kadın üyenin yer almasını sağladıklarını ifade etti.

"DİJİTAL HAKEM ATAMA SİSTEMİNİ KURDUK" Türk futbolunda en fazla tartışma konusu olan hakem atamalarıyla ilgili insan inisiyatifini ortadan kaldırmak için Dijital Hakem Atama sistemini uygulamaya koyduklarını belirten Büyükekşi, "Burada temel kriterler ve performans kriterleri olmak üzere toplam 41 kriter getirdik. Hakemlerin bu kriterlere göre aldıkları puanlar toplanarak sıralama yapılıyor. Bu sıralama statik değil, dinamik. Hakemlerin her hafta maça çıktıkça aldıkları puanlara göre sıralamadaki yerleri aşağı veya yukarı olarak değişecek. Süper Lig kulüp başkanlarımıza yarın hakem atama sistemi ile ilgili tüm kriterleri tek tek anlatacağım bir sunumumuz olacak ve ardından onların gözü önünde Dijital Hakem Atama sistemiyle haftanın hakemlerini belirleyeceğiz. İkinci devre itibarıyla 2. ve 3. Lig'deki hakem atamalarını da algoritma ile yapacağız. Mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de de algoritma kullanılmaya başlanacak." değerlendirmesinde bulundu. "VAR SİSTEMİNİ UEFA PROTOKOL SINIRLARI İÇERİSİNE ÇEKTİK" VAR sistemini UEFA'nın belirlediği protokol sınırları içerisine çektiklerinin altını çizen TFF Başkanı, "2022-2023 sezonunda 12 VAR hakemi ile kadro kuruldu. Spor Toto 1. Lig'de VAR uygulamasını hayata geçirdik. Saha ve VAR hakemlerini birbirinden ayırarak VAR hakemliğinde de uzmanlaşmaya gittik. Birçok ülke federasyonunun da uygulamaya hazırladığı bu sistemde futbol dünyasına öncülük yaptık. Önemli hakemlerden Pawel Gill'i VAR danışmanı olarak göreve getirdik. VAR odasında iyileştirmeler yaptık." şeklinde görüş belirtti. En önem verdiği konulardan birinin futbolda fair play'i yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Mehmet Büyükekşi, "İnsanların maçları aileleri ile birlikte neşe ve heyecanla izleyebildikleri bir futbol iklimi hayali kuruyoruz. TFF Yönetim Kurulu olarak Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu oluşturarak centilmenliği ödüllendirmek amacıyla 5 kategoride sezon boyunca sürecek Fair Play Ödülleri verilmesi kararı aldık. Bu ödüllerin ikincisi olan ekim ayı kazananlarını da açıkladık. 'Futbol; sevgi, dostluk, barış ve kardeşliktir. Haydi, hep birlikte fair play ruhuyla maç seyretmeye' çağrısıyla hazırladığımız fair play filmi, ekim ayında ekranlarda yayınlanmaya başladı." yorumunu yaptı.

MİLLİ TAKIMLAR Milli takımlar düzeyinde elde edilen başarılara da değinen Mehmet Büyükekşi, sözlerine şöyle devam etti: "A Milli Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'nden grup birincisi olarak B Ligi'ne yükseldi. Haziran-Kasım döneminde oynanan maçlarda 9 farklı takımdan 12 futbolcu, ilk kez A Milli Takım formasını giydi. Ferdi Kadıoğlu ve Salih Özcan, A Milli Takım tercihlerini Türkiye'den yana kullandı. Hedefimiz EURO 2024 eleme grubundan çıkarak Almanya'da yapılacak şampiyonada mücadele etmek. Haziran-Aralık 2022 periyodunda Ümit Milli Takım'dan 7 oyuncu A Milli Takım'a yükseldi. 17 ve 19 Yaş Altı Milli Takımlarımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nun ardından Elit Tur'a yükselmeyi başardı. 23 Yaş Altı Milli Takımımız, ağustos ayında Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu. Federasyon olarak maddi ve manevi olarak her zaman destekçisi olduğumuz Ampute Futbol Milli Takımımız, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Kadın A Milli Takımımız kazandığı ivme ile aralık ayında açıklanan FIFA dünya sıralamasında ekim ayından itibaren topladığı 10.23 puanla en fazla puan toplayan takım oldu ve 3 basamak birden yükseldi."

EURO 2028 VE EURO 2032 İÇİN AÇIKLAMA Uluslararası turnuvaların ev sahipliği için çalışmalar yaptıklarını belirten Büyükekşi, "EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusuyla birlikte ön teklif dosyasını UEFA'ya sunduk. Bu iki şampiyonadan birini Türkiye'de düzenlemek istiyoruz. 2025 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali adaylık ön dosyasını da UEFA'ya teslim ettik." diye konuştu. UZATMALAR, KATAR 2022'DEKİ GİBİ OLACAK Dünya Kupası arasının ardından 23 Aralık Cuma günü başlayacak Süper Lig için bazı yeni kararlar aldıklarını kaydeden Mehmet Büyükekşi, "Dünya Kupası'nda uygulanan topun oyunda kaldığı süre göz önüne alınarak normal süreye eklenecek uzatma dakikalarının uygulamasını, biz de cuma günü uygulamaya koyuyoruz. Bu görevi AVAR hakemine verdik. Kronometreyi AVAR hakemi tutup uzatma süresini 4. hakeme bildirecek. Böylece hem ligimizdeki uzatma dakikalarıyla ilgili dedikoduların ve polemiklerin önüne geçeceğiz hem de futbolcularımızın süreyi geçirmeye yönelik hareketlerini engelleyeceğiz." yorumunda bulundu. "HAKEME BİRÇOK OYUNCUNUN İTİRAZ ETMESİNİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ" Futbolu ve hakemleri itibarsızlaştırma amacı güden her türlü açıklamayı cezalandıracaklarını vurgulayan Mehmet Büyükekşi, "Verdiği kararla ilgili orta hakeme birçok oyuncunun itiraz etmesinin önüne geçeceğiz. Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz. Aynısını hakem VAR'a giderken de yapacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 'hakemlerin değil, oyunun konuşulmasını istiyoruz' dedik. Kulüp başkanlarının, teknik direktörlerin ve futbolcuların maç öncesinde ya da sonrasında hakemler ve diğer müsabaka görevlileri ile ilgili açıklamalar yapmalarını istemiyoruz. Müsabakanın dürüstlüğüne ya da tarafsızlığına gölge düşürecek hiçbir şey istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

VAR hakemi sayısını artırdıklarını ifade eden TFF Başkanı, "Avrupa'da VAR hakemliği yapan Abdulkadir Bitigen ve Mete Kalkavan'a VAR hakemliği görevi veriyoruz. Bu iki hakemimiz, saha hakemliğine de devam edecek. TFF 1. Lig'de orta saha hakemlerine önümüzdeki yarım sezon için VAR hakemliği vermeyi planlıyoruz. Böylece hem VAR hakemi sayımız artacak hem de Süper Lig'de her VAR hakemine haftada bir maç vereceğiz." şeklinde konuştu. Statlarda yaşanan olayları engellemek için yeni tedbirleri uygulamaya koyduklarını da dile getiren Büyükekşi, tüm statlarda uygulanacak acil durum planı oluşturacaklarını belirterek girişlerdeki aramalara itfaiye ve ambulansların da dahil edildiğini ifade etti. YABANCI SAYISI TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın toplantısının ikinci bölümünde yönetim kurulu olarak gelecek 6 ay içinde yapmayı planladıkları çalışmalara değindi. Yabancı sayısı ile ilgili yeni sezon öncesinde yeni bir karar almak durumunda olduklarına değinen Büyükekşi, "Yabancı sayısı kararını, futbol ailesi olarak bütün paydaşlarımızla istişare ederek alacağız. Kulüpler Birliği de bu konuda geçtiğimiz haftalarda ilk çalıştayını yaptı. Değerlendirmelerini bize sunacaklar. Biz de yol haritamızı belirleyerek orta ve uzun vadede doğru hedef neyse onu sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu. "SOAT VE ÇİPLİ TOP TEKNOLOJİLERİNİ GELECEK SEZON LİGİMİZE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ" TFF olarak futbol dünyasındaki tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Büyükekşi, "Dünya Kupası'nda kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi (SOAT) ve çipli top teknolojisi, takip ettiğimiz teknolojiler. Bu iki teknolojiyle ilgili hem maliyet hem de uygunluk araştırmalarımızı yapıyoruz. Uygun olduğu takdirde iki teknolojiyi de gelecek sezon ülkemize getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Altyapı antrenörlüğüne önem vereceklerini ve Süper Lig web sitesini hayata geçireceklerini aktaran Mehmet Büyükekşi, TFF bünyesinde e-Süper Lig, Hakem Akademisi, Altyapı Futbol Akademisi kuracaklarını belirterek ekonomik sıkıntılar içerisindeki kulüplere yeni gelir sağlamak için planladıkları projelerden birinin de güneş enerjisi santrali olduğunu kaydetti. "100. YILA YARAŞIR BİR YIL OLMASINI DİLİYORUM" Liglerin ikinci yarısında tüm futbol camiasına başarılar dileyen TFF Başkanı, "2023'ün futbol adına Cumhuriyetin 100. yaşına yaraşır bir yıl olmasını diliyorum. Ayrıca kurduğumuz 100. Yıl Komitesi ile bu anlamlı yılda çok güzel etkinlikler ve organizasyonlar planlıyoruz. Devletimizin 100. kuruluş yılında, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkeye hayatını adamış herkesi rahmetle ve şükranla anıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.