TFF kongresi öncesi sıcak saatler: İki adaylı zor seçim

Bugün yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu kongresine büyük ilgi ve yoğun katılım var. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aday olduğu kongrede yoğun bir kulis çalışması göze çarpıyor.

İbra oylaması için kritik öneme sahip Divan Başkanlığı için Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu'nun adayları belirlendi ve yoğun bir çalışma yürütüldü. Büyükekşi'nin adayı Mehmet Baykan, Hacıosmanoğlu'nun adayı ise Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak.

Her iki Divan Başkan Adayı için de imzalar toplandı. Akşamki son duruma göre imza sayıları birbirine yakındı.

Galatasaray ve Beşiktaş kulüp delegasyonları dışındaki tüm kulüplerin heyetleri, kongrenin gerçekleştirileceği otele geldi. REKLAM Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve delegasyonu, Ankara'ya gelmesine rağmen otele kongre günü katılım göstermeyi tercih etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı heyet ise bugün doğrudan kongreye katılacak. Galatasaray'ın mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'yi destekleyeceği; Beşiktaş'ın ise büyük ihtimalle iki adaya da oy vermeyeceği kulislere yansıdı. Kongre öncesinde dikkat çeken diğer bir nokta ise Büyükekşi'nin Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile uzun süre görüşmesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gösterilen ilgi oldu. Delegelerin önemli bölümü Ali Koç ile fotoğraf çektirdi.

Mehmet Büyükekşi akşam saatlerinde kongrenin yapılacağı otele elinde kırmızı bir dosya ile giriş yaptı. Büyükekşi'nin suratının asık olduğu görüldü. Kulüpler Birliği Toplantısı da yine otelde gerçekleştirildi. Başkan adayı Hacıosmanoğlu toplantıya katılarak projelerini anlattı. Süper Lig kulüpleri, mevcut başkan Büyükekşi'den duyulan şikayetlerini dile getirdi. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçime dair duyduğu inanç, toplantıdan sonra arttı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek.