TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm: Futbol ülkesiyiz, her branşta derinleşeceğiz!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, spor kamuoyunu yakından ilgilendiren çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kadın futbolunun son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğini belirten Aküzüm, "Kadın futbolu dünyada inanılmaz bir ivme yakaladı. UEFA ve FIFA'nın desteğiyle dev bir endüstri haline geliyor. Kadın futboluna ayrılan fonlar ve organizasyonlar giderek artarken, Türkiye'de bu yükselişe ayak uydurmalı," dedi.

"UEFA VE FIFA 1 MİLYAR EURO AYIRDI"

UEFA ve FIFA tarafından "Unstoppable" (Durdurulamaz) adıyla hayata geçirilen projeye dikkat çeken Aküzüm, "Bu proje kapsamında 1 milyar Euro, kadın futboluna ayrılacak. Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin kurulması ve önde gelen kulüplerin kadın futboluna yaptığı yatırımlar, bu sporun geleceğini şekillendiren en önemli faktörler," dedi. Kadın futbolunun finansal olarak desteklenmesinin, sporun gelişimindeki en kritik unsur olduğuna vurgu yaptı.

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"KADIN FUTBOLUNDA PROFESYONELLEŞMEYİ GETİRMEK ZORUNDAYIZ"

Kadın futbolunun rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi için profesyonelleşmenin şart olduğunu belirten Aküzüm, "Kadın futbolcularımızın daha iyi şartlarda oynayabilmesi için ligimizin profesyonel seviyeye geçmesi gerekiyor. Antrenman sahaları, teknik ekipler, sağlık hizmetleri gibi temel faktörler daha da iyileştirilmeli. Kulüplerimiz bu noktada önemli adımlar atıyor ancak daha fazla destek sağlanmalı," ifadelerini kullandı.

"KADINLAR DAHA DÜRÜST, ETİK VE ÇALIŞKAN"

Kadın futbolcularla çalışmanın avantajlarına vurgu yapan Aküzüm, "Kadınların sorumluluk duygusu ve çalışma disiplinleri inanılmaz. Kadın futbolcular sahada fiziksel mücadele kadar akıllarıyla da oynuyorlar. Erkek futbolunda sıkça rastlanan gereksiz fauller ve zaman kazanmaya yönelik numaralar kadın futbolunda yok denecek kadar az," dedi. Kadın futbolunun izlenme oranlarının her geçen gün arttığını, bunun da kalitenin yükselmesi ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

"4 BÜYÜKLER GİRİNCE KADIN FUTBOLUNUN KADERİ DEĞİŞTİ"

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kadın futboluna yönelik adımlarının ligde dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Aküzüm, "Bu kulüpler kadın futboluna yatırım yaparak işin çehresini değiştirdi. Artık bir ekonomi oluştu, reklam gelirleri arttı ve sponsor ilgisi büyük oranda artış gösterdi," dedi. Kadın futbol takımlarının Süper Lig’e entegre olmasının kadın sporcular için büyük bir fırsat yarattığını belirtti.