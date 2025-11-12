Habertürk
        THBB Başkanı Yavuz Işık: "Sektör yatırım yapmak zorunda, artan talep kalıcı" - Emlak Haberleri

        THBB Başkanı Yavuz Işık: “Sektör yatırım yapmak zorunda, artan talep kalıcı”

        Türkiye'nin hazır beton ve inşaat sektörü, BETON 2025 Fuarı ve Zirvesi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 14:05 Güncelleme: 12.11.2025 - 14:05
        "Sektör yatırım yapmak zorunda, artan talep kalıcı"
        Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından, TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 12–15 Kasım 2025 tarihleri arasında 9, 10 ve 11 numaralı salonlarda gerçekleştiriliyor.

        54 ülkeden alım heyeti İstanbul’da

        Fuarda, hazır beton, çimento, agrega, inşaat teknolojileri ve ekipmanları alanında faaliyet gösteren 100’ün üzerinde firma, 15 bin 708 metrekarelik alanda ürünlerini sergiliyor. Etkinlik, 15 bini aşkın profesyonel ziyaretçi, 3 bin yabancı sektör temsilcisi ve 54 ülkeden satın alma delegasyonunu ağırlıyor.

        130 milyon m³ üretimle rekor yıl

        THBB’nin 2024 sektör raporuna göre Türkiye’de hazır beton üretimi bir önceki yıla göre %9,2 artarak 130 milyon metreküpe ulaştı. İnşaat sektörü %9,3 büyürken, genel ekonomik büyüme %3,2 seviyesinde gerçekleşti.

        THBB Başkanı Yavuz Işık, açılışta yaptığı konuşmada sektörün görünmeyen bir ekonomik güç haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

        “Hazır beton sektörü, 45 bini aşan istihdamı, 200 milyar liraya yaklaşan cirosu ve yıllık 130 milyon metreküplük üretimiyle Türkiye ekonomisinin görünmeyen gücüdür. BETON 2025 yalnızca bir fuar değil; bilgi, teknoloji ve sürdürülebilirlik vizyonunun buluştuğu stratejik bir platformdur.”

        “Talep kalıcı, yatırım zorunlu”

        Işık, Türkiye’nin 2009’dan bu yana Avrupa’nın en büyük hazır beton üreticisi olduğunu hatırlatarak, sektörün düşük karbonlu üretim ve yeşil dönüşüm sürecine yatırım yapması gerektiğini söyledi:

        “Üretim artıyor, talep artıyor; ancak sürdürülebilirlik ve düşük karbon baskısı nedeniyle sektör yatırım yapmak zorunda. Deprem bölgesinde ve büyük şehirlerde önümüzdeki 10 yıl boyunca yüksek beton talebi sürecek.”

        Hazır betonun yapı maliyetlerindeki payının %8 seviyesinde olduğunu hatırlatan Işık, üretim maliyetlerinin döviz, çimento ve enerji fiyatlarına son derece duyarlı olduğunu vurguladı.

        500 milyon dolarlık ticaret hedefi

        TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, fuarın ticaret odaklı yapısına dikkat çekti:

        “BETON 2025 artık yalnızca bir sergi değil, bölgesel bir ticaret üssü. Geçtiğimiz yıl 54 ülkeden profesyonel satın almacı ağırladık. Bu yıl yürüttüğümüz VIP Hosted Buyer Programı ile 500 milyon doların üzerinde yeni iş bağlantısı hedefliyoruz.”

        Program kapsamında 9 ülkeden 200’ün üzerinde satın alma yöneticisi İstanbul’a geldi. Heyetlerin başında BAE, Suudi Arabistan, Cezayir, Mısır, Romanya, Gürcistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya bulunuyor.

        Zirvede yeşil dönüşüm ve dijitalleşme masada

        BETON 2025 Zirvesi, bu yıl “Sürdürülebilir Üretim, Düşük Karbon ve Dijital Dönüşüm” temasıyla düzenleniyor. Zirvede düşük karbonlu beton, yeşil çimento, döngüsel ekonomi, geri dönüştürülmüş agrega kullanımı ve dijital izleme sistemleri gibi konular öne çıkıyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Deprem Vakfı, Türkiye İMSAD ve ERMCO temsilcilerinin katıldığı zirvede, “Sıfır Karbon Yolunda Betonun Geleceği” başlıklı özel bir panel düzenleniyor.

        2024’ün beton fotoğrafı

        THBB verilerine göre 2024 yılında:

        Hazır beton üretimi: 130 milyon m³

        Kişi başına düşen üretim: 1,52 m³

        Yapı maliyetine etkisi: %8

        Toplam üretim kapasitesi: 422 milyon m³

        İstihdam: 45 bin kişi

        Tesis sayısı: 2.200’ü aştı

        Işık, “Bu performans, afet dayanıklılığı ve yeşil dönüşüm vizyonuyla birleştiğinde Türkiye’yi küresel bir oyuncu haline getiriyor” dedi.

        Fuarda hazır beton ve agrega üreticilerinden beton santrali, pompa, transmikser ve kalıp sistemleri üreticilerine kadar geniş bir katılımcı profili yer alıyor.

