The Band'in gitaristi ve söz yazarı Robbie Robertson, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri tarafından yapılan açıklamada Robertson, bir hayli uzun süren hastalık döneminden sonra 9 Ağustos'ta hayata veda etti.

The Band, kendi müziklerinin yanı sıra, 1968'deki ilk albümleri 'Music From Big Pink'in başarısından önce Bob Dylan'ın destek grubu olarak büyü turu yapmasıyla biliniyordu.

Klavyeci Garth Hudson ile birlikte Robbie Robertson, The Band'in klasik kadrosunun hayatta kalan iki üyesinden biriydi.

The Last Waltz'dan sonra Martin Scorsese ile 1980 yapımı 'Raging Bull' ve 2019 yapımı 'The Irishman' gibi yönetmenin en tanınmış filmlerinden bazılarının müziklerinde işbirliği yaptı.

Martin Scorsese, saygılarını sunarken, Robbie Robertson'ı "Hayatımda ve işimde değişmez" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: Biz tanışmadan çok önce, onun müziği hayatımda merkezi bir rol oynadı. Ben ve bu dünyanın her yerindeki milyonlarca ve milyonlarca insan...