Robbie Robertson hayatını kaybetti The Band'in gitaristi ve söz yazarı Robbie Robertson, 80 yaşında hayata veda etti. Martin Scorsese; Robertbon'a saygılarını sunarken, ünlü müzisyeni "Hayatımda ve işimde değişmez" olarak nitelendirdi

The Band'in gitaristi ve söz yazarı Robbie Robertson, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri tarafından yapılan açıklamada Robertson, bir hayli uzun süren hastalık döneminden sonra 9 Ağustos'ta hayata veda etti.

ROBBIE ROBERTSON HAKKINDA Gerçek adı Jaime Royal Robertson olan Robbie Robertson, 1943'te Toronto'da dünyaya geldi. Robertson, 16 yaşında müzik kariyerine devam etmek için evinden ayrıldı. The Band, kendi müziklerinin yanı sıra, 1968'deki ilk albümleri 'Music From Big Pink'in başarısından önce Bob Dylan'ın destek grubu olarak büyü turu yapmasıyla biliniyordu.

Grup, 1970'lerde bir dizi beğenilen albüm yayınladı. 1976'da tam bir grup olarak son gösterilerini çaldıktan sonra 1980'ler ve 1990'lar boyunca turne için yeniden bir araya geldi. Klavyeci Garth Hudson ile birlikte Robbie Robertson, The Band'in klasik kadrosunun hayatta kalan iki üyesinden biriydi.

The Last Waltz'dan sonra Martin Scorsese ile 1980 yapımı 'Raging Bull' ve 2019 yapımı 'The Irishman' gibi yönetmenin en tanınmış filmlerinden bazılarının müziklerinde işbirliği yaptı. Martin Scorsese, saygılarını sunarken, Robbie Robertson'ı "Hayatımda ve işimde değişmez" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: Biz tanışmadan çok önce, onun müziği hayatımda merkezi bir rol oynadı. Ben ve bu dünyanın her yerindeki milyonlarca ve milyonlarca insan...

Martin Scorsese ayrıca "Sanat formu üzerindeki etkisi derin ve kalıcıydı" ifadelerini kullandı. Rolling Stones gitaristi Ronnie Wood ise duygularını "Robbie Robertson hakkında çok üzücü haberler var. O sevimli bir adamdı, harika bir arkadaştı ve çok özlenecek" sözleriyle dile getirdi.

Bryan Adams ise Robertson'ın bir fotoğrafını paylaştı ve "Harika müzik ve harika takılmalar için teşekkürler" yazdı.