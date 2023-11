The Killer filmi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Netflix The Killer oyuncuları kimler?

The Killer filmi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Netflix The Killer oyuncuları kimler?

Ünlü yazar Alexis “Matz” Nolent ve sanatçı Luc Jacamon'un 1998 tarihli çizgi roman serisine dayanan The Killer filmi, dünya genelinde büyük bir beğeni topladı. Fransa, Dominik Cumhuriyeti ve ABD gibi ülkelerde çekilen filmin konusu ve oyuncularına dair bilgileri derledik!

2 Şurada Paylaş!









THE KILLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



The Killer ters giden bir işin ardından işverenlerinden intikam almak için yola çıkan bir suikastçının hikayesini anlatıyor. The Killer filminin konusu şöyle: Bir suikastçı, hedefini kıl payı ıskaladığı önemli bir görevin ardından, kişisel olmadığını iddia ettiği uluslararası bir intikam avıyla işverenlerine ve de kendine savaş açar.