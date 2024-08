Yıllar önce sinema sektörüne damgasını vuran Lord of the Rings bitişiyle beraber hayranlarını üzmüştü. Devam filmi olarak çekilen Hobbit serisi de çok sevildi ve milyonlarca sinemasever tarafından izlendi. Geçen sene de ekran karşısına The Rings of Power dizisi olarak çıktı ve büyük beğeni topladı. Peki, heyecanla beklenen 2.sezonda neler olacak? İşte detaylar...