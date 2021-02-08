SEBEBİNİ AÇIKLAMIŞTI

Şarkıcı, yüzüne bandaj sarmasının nedenini şu sözlerle açıklamıştı:

Yüz sargılarının olayı, Hollywood ünlülerinin absürt kültürünü ve insanların memnun etmek ve onaylanmak için kendilerini yüzeysel nedenlerle manipüle etmesini eleştirmek. Bunların hepsi bir olay örgüsü ve biz de karakterin hikayesinin olaylar ilerledikçe yükselen tehlike ve absürtlük seviyelerini izliyoruz.

The Weeknd, albümünün tanıtımını yaparken yüzünü bilerek itici gösterip, göstermediği sorulduğunda "Benim için çekiciliğin değil vurucu bir hikayenin önemli olduğu şeklinde yorumlanabilir sanırım" cevabını vermişti.