'The Whale' İKSV Galaları'nda

HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları, yeni yıla yine çok beklenen bir filmle başlangıç yapıyor. Darren Aronofsky’nin son filmi The Whale / Balina vizyondan önce çok özel bir gösterim için 16 Ocak ve 17 Ocak'ta İKSV Galaları'nda. Biletler 5 Ocak Perşembe Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışın ardından 6 Ocak Cuma günü Passo’da genel satışa açılıyor.

Adı şimdiden Oscar ödülüyle birlikte anılan Brendan Fraser'ın unutulmaz bir performansla beyazperdeye dönüşünü müjdeleyen The Whale / Balina, aşırı kiloları yüzünden evinden çıkmadığı gibi hem sağlığı bozulan hem de ruhsal sorunlar yaşayan yalnız bir İngilizce öğretmenini izliyor. Brendan Fraser’ın canlandırdığı, Moby Dick’teki "beyaz balina"yı saplantı derecesinde seven Charlie, uzun zaman önce ailesini terk etmiştir ve yıllar sonra genç yaştaki kızıyla yeniden yakınlaşmak için üstün bir çaba gösterir.

Darren Aronofsky, 2017 tarihli Mother! / Anne! filminden bu yana kamera arkasına geçtiği bu ilk film için "Balina, yaptığım en umut dolu film. İçinde bolca mizah var. Ve bolca umut var" diyor. Balina'nın dünya prömiyeri dakikalarca ayakta alkışlandığı Venedik Film Festivali'nde yapıldı ve film Interfilm, UNICEF Altın Aslancık, Milano Sinemateki, En İyi Yabancı Film ödüllerine layık görüldü. Balina ayrıca Mill Valley Film Festivali'nde İzleyici Ödülü, Montclair Film Festivali'nde Genç Jüri Ödülü'nü de kazandı. Filmin senaryosunu ise ödüllü yazar Samuel D. Hunter kendi kaleme aldığı aynı adlı oyundan uyarladı.

Oyuncu kadrosunda The New Yorker'ın "önümüzdeki aylar boyunca hepimiz bu performanstan bahsedeceğiz" sözleriyle övdüğü Brendan Fraser'ın yanı sıra Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins ve Samantha Morton yer alıyor.

Balina 10 Şubat'ta tüm Türkiye'de vizyona girecek.