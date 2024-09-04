Theo James İstanbul'da görüldü
İngiliz oyuncu Theo James'in Türkiye'yi ziyaret ederek İstanbul'da gezdiği ortaya çıktı
'Uyumsuz' serisini 39 yaşındaki yıldız oyuncusu Theo James, Türkiye'yi ziyaret etti. James'in, İstanbul'da Galata Kulesi çevresinde gezdiği görüldü.
İngiliz oyuncu İstanbul ziyareti, Türk hayranlarıyla çekilen fotoğrafların sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıktı.
James'in sosyal medyada yayılan fotoğraflarının ardından Türkiye'ye turistik bir gezi mi yoksa yeni bir proje kapsamında mı geldiği merak konusu oldu.
Fotoğraflar: Shutterstock