THK'nın uçakları tartışması! Kim, ne dedi?

HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "THK'nın uçağı varmış, bilmem neymiş. THK'nın şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada bile siyaset, spekülasyonlar, siyasi partilerin yaklaşımları üzüntü veriyor. Bizim bir tarafta ciğerimiz yanıyor. Ben bakan arkadaşlarımızdan ilgili olanları anında bölgeye göndermiş durumdayım. Dünyada sayılı itfaiye örgütlerine sahip ülkelerden biriyiz. THK'nın uçağı varmış, bilmem neymiş. THK'nın şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok" ifadelerini kullandı.

THK: 20 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Türk Hava Kurumu'ndan (THK) yapılan açıklamada "Kurumumuz tarafından operasyonları yönetilen toplam 20 hava aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda Manavgat dahil ülkemizin çeşitli bölgelerinde, 3 adet Beriev BE -200 10 bin litre kapasiteli amfibik yangın söndürme uçağı, 15 adet Mi-8 2 bin 500 litre kapasiteli genel maksat helikopteri, 2 adet genel maksat yangın söndürme CH-47 Chinook 7 bin 500 litre kapasiteli helikopterler, olmak üzere orman yangınlarına müdahale eden tüm araçlar içinde, kiralama yoluyla temin ettiğimiz ve halen kurumumuzca operasyonları yönetilen toplam 20 hava aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi."

BAKANLIK: YANGINLARA MÜDAHALEDE ZAFİYET OLUŞTURMAKTA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kamuoyunda tartışılan Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarıyla ilgili, "Kamuoyunda tartışılan uçaklar, THK'ya ait CL-215 tipi eski teknolojiye sahip uçaklardır. Bu eski tip, piston motorlu uçakların kullanmış olduğu yakıttan dolayı sıklıkla ikmal sorunları ile karşılaşılmaktadır. Bu uçaklar yangınlarda etkili ve verimli olarak çalıştırılamadığından yangınlara müdahalede zafiyet oluşturmaktadır" açıklaması yapıldı.

PAKDEMİRLİ: ESKİYE RAĞBET OLSA BİT PAZARINA NUR YAĞARDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de THK uçaklarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Ben iki üç gün öce şunu söyledim. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Bizim yaptığımız iş ciddi bir iş. Ciddi bir iş yapıyoruz. Çocuk oyuncağı değil. Alevler ile alev topları ile uğraşıyoruz. Bize sahada her ekipman, iste hava gücü, ister arazöz, ister arazi aracı, ister başka bir şey her ekipmanın en iyisi gerekir. Şimdi miadını doldurmuş, ekonomik ömrünü doldurmuş ve uçmakta zorlanan bir ekipman ile ilgili teşkilatımız bir karar aldı. Bizim Türk Hava Kurumu ile asla bir problemimiz olmaz. Türk Hava Kurumu ile ilgili bu iddiaları ortaya atanlar şu soruya cevap versinler. Şu an orman teşkilatı neden Türk Hava Kurumu ile çalışıyor. Bugün semalarımızda gördüğümüz Rus uçaklarının tedarikçilerindin birisi Türk Hava Kurumu. Yani bizim Türk Hava Kurumu ile problemimiz yok. Bizim kurumlarla da problemimiz olmaz. Türk Hava Kurumunun da bugün kamuda iki tane en önemli müşterisi vardır. Bir tanesi Orman teşkilatıdır, diğeri de Sağlık Bakanlığıdır. Bu köklü bir ilişkidir ve senelere sari bir ilişkidir. Bu anlamda biz eski ve işe yaramayan bir alet edavat yerine yeni ve daha ileri teknolojileri kullanmak kaydıyla bu seçimleri teşkilatımız yaptı. Ben de teşkilatımızın arkasında urdum. Bizim işimiz gerçekten zor bir iş. Dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. İHA’larla çalışıyoruz, insansız hava helikopterleri ile çalışıyoruz. Ama artık eskimiş ve miadı dolmuş, isterlerse bin defa söylesinler eskimiş ve miadı dolmuş herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Çünkü bir ağaca para biçemeyiz. Bir ağacın değeri olmaz. Bunu lütfen herkesin anlaması gerekiyor. Bizim bu Türk Hava Kurumu’nun uçakları yerine çok daha iyi ve çok daha modernlerini koyduk. Ayrıca helikopter filomuzu da 27’den 39’a çıkardık. Son günlerdeki takviyemiz ile de 45’e çıkardık. Uçak filomuzu çeşitli ülkelerden takviyeler ile 14 hatta 15’lere çıkardık, Yani bugün itibari ile bizim yangınları söndürme ile alakalı şu veya bu eksiktir dememiz söz konusu değildir. Kullandığımız teknolojilerin hiç birisi eksik uçaklarda yok. En önemlisi de teşkilatım bu uçakları emniyetli bulmuyordu."