Threads'e katılan ilk ünlüler
Twitter'e rakip olarak Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg tarafınan piyasaya sürülen Threads'in açılmasının ardından yeni uygulama, ünlü isimlerin de dikkatini çekti. İşte Threads'e katılan o isimler...
Twitter'a rakip olarak piyasaya sürülen ve ilk andan itibaren büyük ilgi gören Meta'nın Instagram altyapısı ile kurduğu Threads uygulaması ünlü isimlerin de ilgi odağı olmaya başladı.
İlk 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişinin hesap açtığı Threads uygulamasının ilk kullanıcılarından biri Shakira oldu.
Jennifer Lopez, Justin Bieber, ünlü İngiliz şef Gordon Ramsey de Threads'in ilk kullanıcılarından oldu.
Türkiye'den de pek çok ünlü isim Threads uygulamasında hesap açtı.
Serenay Sarıkaya
Hadise
Ezgi Mola
Nurgül Yeşilçay
Sertab Erener
Emel Çölgeçen
Seda Bakan
Ebru Gündeş
Hande Yener
Gülben Ergen
Mert Yazıcıoğlu
Hande Erçel
Kerem Bürsin
Mert Fırat
Simge Sağın