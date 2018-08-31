Throttur Reykjavik - Haukar maçı heyecanı

Throttur Reykjavik ve Haukar, 31 Ağustos 2018 Cuma günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:15. 35 puanlı Throttur Reykjavik 3. sırada bulunuyor, Haukar 17 puana sahip ve 9. sırada. Throttur Reykjavik son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Haukar, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 277. İddaa'da Throttur Reykjavik kazanır 1.35, berabere biter 4.10, Haukar kazanır 4.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Throttur Reykjavik son haftadaki Fram müsabasında 0-4 kazandı.

Haukar ise Selfoss maçında 2-1 yenildi.

Throttur Reykjavik, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 18 gol yedi.

Haukar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Haukar, 12 gol atarken 23 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ