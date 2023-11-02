İstanbul Fatih'teki Topkapı Mahallesi'nde, 15 Eylül'de yaşanan olayın ardından bir görgü tanığı, polisi arayıp tarihi surların üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını söyledi.

Polis tarafından yapılan incelemede maktulün bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Polis, ikisi kadın 3 görgü tanığının ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmaların ardından öldürülen kişinin, İhsan Çakmak (32) olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda öldürülen İhsan Çakmak’ın evsiz olduğu tespit edildi. Derinleştirilen soruşturmada şüphelinin de yine o bölgede yatıp kalkan Enes Y. (26) olduğu belirlendi.

CİNAYETİN NEDENİ KÖPEK HIRSIZLIĞI

Düzenlenen operasyonla Bayrampaşa’da gözaltına alınan şüpheli Enes Y.,’nin cinayeti işlediği ortaya çıktı. İddialara göre İhsan Çakmak ile şüpheli Enes Y. arasında köpek hırsızlığı yüzünden tartışmanın yaşandığı ve bu tartışma sonrası cinayetin işlendiği öğrenildi.

Katil zanlısı işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye gönderildi.