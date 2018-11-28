THY, toplam 2600 personel alacağını duyurdu. THY'nin yapacağını personel alımında bin kişi pilot 1600 kişininde kabin memuru olacağı bilgisi yer aldı. Peki, THY 2600 personel alımı! THY personel alımı başvuru şartları belli oldu mu?

BAŞVURULAR 2019'DA

THY'ye 2019'da 41 yeni uçak geleceğini ve bazı uçakların filodan çıkacağını ifade eden Ekşi, filonun genişlemesine bağlı olarak gelecek yıl bin pilot, bin 600 kabin memuru alımı yapılacağını bildirdi. Ekşi, "Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim." dedi.

"DAHA FAZLA PERSONELE İHTİYAÇ OLACAK"

THY'nin büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Ekşi, "Bize hizmet veren firmalar da özellikle İstanbul Havalimanı'nın mekansal büyüklüğüne bağlı olarak daha fazla eleman alıyorlar. İstanbul Havalimanı tüm fazlarıyla tamamlandığında 250 bine yakın personel çalışacak. Biz de doğal büyümemize bağlı olarak eleman alıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda daha fazla büyürsek ki en büyük hedefimiz bu, daha fazla personele ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu markası THY, son yıllarda yakaladığı başarı ve artan yolcu talebi dolayısıyla bir yandan filosunu ve uçuş ağını genişletirken diğer yandan da personel sayısını artırıyor.

THY'nin 2019 yılı için planladığı alımlar için başvuru şartları ve kesin tarih henüz netleşmedi.

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