Turkish Airlines EuroLeague’de 29. hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Bu kapsamda temsilcimiz Anadolu Efes, Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler, Bayern Münih- Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Peki, THY EuroLeague 29. hafta Bayern Münih- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...