THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman? THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı?
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi için geri sayım sürüyor. 2 Haziran tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar gözünü THY Emlak Konut kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. 1+1, 2+1, 3+1 daireler kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, isim listesine göre hak sahiplerine teslim edilecek. İşte THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiminin yapılacağı tarih...
THY Emlak Konut kura sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi başvurular haziran ayı itibarıyla sona ermişti. Konutların yüzde 20 peşinat ile 120 ay vade, 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlendirme imkanıyla satışa sunulması bekleniyor. Peki, "THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman?" İşte detaylar...
THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların 2 Haziran'da sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?
THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.
THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.
Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
Kuradan ev sahibi olanlar 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklardır.