İHA

THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı yarın ve 27 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında CSKA Moskova evinde AX Armani Exchange Milano ile karşılaşacak. Bu hafta Türk takımları rakipleri ile sahalarında karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile oynayacak. Hafta Barcelona - Olympiakos arasında oynanacak maç ile sona erecek.

THY Euroleague'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

YARIN

20.00 CSKA Moskova - AX Armani Exchange Milano

20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv

22.00 Panathinaikos - Real Madrid

22.00 ALBA Berlin - Baskonia Vitoria-Gasteiz

22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Khimki Moskova

27 ARALIK CUMA

20.00 Zenit Saint Petersburg - Kızılyıldız

20.45 Fenerbahçe Beko - Valencia Basket

22.30 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas

23.00 FC Barcelona - Olympiakos