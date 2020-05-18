THY tarihi uçuş bileti nasıl alınır? Tük Hava Yolları Samsun'a tarihi yolculuk nedir? sorusu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde gündemde. Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramına özel tarihi bir uçuşa hazırlanıyor. Tarihi uçuş İstanbul`dan başlayacak. Milli Mücadele’nin başladığı şehir olan Samsun`a düzenlenecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün Milli Mücadele'yi başlatmasından 101 yıl sonra yapılacak uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek. Uçuş, kaptan pilot Selin Sevimli ve ikinci pilot Zafer Doğukan Demir tarafından yapılacak. İşte THY tarihi Samsun uçuşu ile ilgili detaylar...

TÜRK HAVA YOLLARI (THY) SAMSUN'A TARİHİ UÇUŞ BİLETİ NASIL ALINIR?

Tarihi yolculuk için isteyenler www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden birer hatıra bileti de oluşturabilecek. Hatıra biletleri #TarihiYolculuk ve #TK1919 etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

TARİHİ YOLCULUK BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Açılan sayfada isim ve soy isim bilgilerini girdikten sonra "UÇUŞA KATIL" butonuna basmanız yeterli.

THY'DEN SAMSUN'A TARİHİ YOLCULUK

THY tarihi yolculuğu şu ifadelerle duyurdu: "19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı yere, Samsun’a uçuyoruz.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.

Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!"