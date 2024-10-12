THY yeni mezunlar için Take-Off Cadet programını başlattı! Başvuru tarihleri ne zaman?
Türk Hava Yolları, yeni mezun öğrencileri 2. pilot olarak yetiştirmek için Take-Off Cadet programını yeniden başlattı. 2003 yılından önce ve 1994 yılından sonra doğan adaylar, programa kabul edildiği takdirde teorik ve uygulamalı olmak üzere kapsamlı bir eğitim alacak. Eğitim sonunda ise adaylar, THY bünyesinde 2. pilot olarak göreve başlayacak. İşte, THY Take-Off Cadet başvuru tarihleri...
Türk Hava Yolları, yeni mezun programı olan Take-Off Cadet programını yeniden başlattı. Gerekli şartları yerine getirerek, programa kabul edilen adaylar iki senelik uygumalı ve teorik eğitimden geçecek. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar THY bünyesinde ikinci pilot olarak göreve başlayacak. İşte, Take-Off Cadet programına dair tüm detaylar...
2024 THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI EĞİTİM SÜRESİ
Başvurusu kabul edilenler adaylar II. Pilot aday adayı yetiştirme programına dahil olacak. 15-18 ay süren teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir eğitimin ardından II. Pilot adayı olarak Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 3-6 ay süren başka bir eğitim daha alacak.
THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ
THY'nin web sitesinden verilen iş ilanına son başvuru günü 25 Ekim 2024, saat 15.00 olarak açıklandı. İlgilenen adayların, başvurularını THY'nin web sitesinden yapması gerekiyor.
THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
Programın genel başvuru şartları şu şekilde;
- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,
- En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,
*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi mülakat aşamasında istenmektedir.
*Lisans eğitimi bitirme süresi 5 yılı geçmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan adaylar için bu süre 6 yıldır.)
- 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,
- Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,
- Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,
- Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,
- Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,
- Daha önce THY AO ve THY AO‘nun iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak,
- Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak,
- Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılım sağlamamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)