Tianjin Songjiang - Dalian Aerbin rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Tianjin Songjiang ile Dalian Aerbin, 14 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 12:30. Maç öncesi Tianjin Songjiang 27 puanla 8. sırada, Dalian Aerbin 23 puanla 13. sırada bulunuyor. Tianjin Songjiang, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dalian Aerbin, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 161 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tianjin Songjiang kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.00, Dalian Aerbin sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Tianjin Songjiang önceki hafta Meizhou Kejia mücadelesinde 3-0 kazandı.

Dalian Aerbin ise Qingdao Hainiu karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Tianjin Songjiang, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 12 gol yedi.

Dalian Aerbin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Dalian Aerbin, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.

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