Tianjin Songjiang - Henan Jianye rakamlar

Tianjin Songjiang ve Henan Jianye, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:35. 21 puanlı Tianjin Songjiang 8. sırada bulunuyor, Henan Jianye 15 puana sahip ve 13. sırada. Tianjin Songjiang, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Henan Jianye, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 251 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tianjin Songjiang kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Henan Jianye sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Tianjin Songjiang son hafta oynanan Guangzhou maçında 1-2 kazandı.

Henan Jianye, Tianjin Teda karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Tianjin Songjiang, 9 gol attı ve 10 gol yedi.

Henan Jianye ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Henan Jianye, 6 gol atarken 10 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ