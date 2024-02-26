Tıbbın dönüşümü: Eskiden kullanılan 8 zararlı tedavi yöntemi

5. ANTİMON

1747’de Robert James adlı İngiliz bir doktor tarafından ''ateş tozu'' denilen bir karışım bulundu ve bu ilacın gut, ateş gibi hastalıklara iyi geldiği düşünüldü. Ancak içeriğinde zehirli bir metal olan antimon bulunuyordu ve insanları zehri sayesinde kusturan bu maddenin çok zarar verdiği ortaya çıkınca yasaklandı.