Tıbbın dönüşümü: Eskiden kullanılan 8 zararlı tedavi yöntemi
Günümüzde insanlar, hastalandıklarında hastaneye gidiyorlar ancak her zaman bugünkü bilgi birikimi yoktu ve yanlış tedaviler uygulanabiliyordu. Cıva, arsenik ve ceset tıbbı gibi birçok tuhaf tıbbi uygulama mevcuttu. İşte, sizin için eskiden kabul gören ancak şu anda zararlı olduğu bilinen 8 tıbbı yöntem!
Tıp sürekli gelişmekte olan bir alandır ancak eskiden kullanılan bazı yöntemler, o dönemde tıp dünyasının bilgi ve teknoloji eksikliği nedeniyle kabul edilebilir olarak görülse de, modern tıpla birlikte artık zararlı oldukları biliniyor. İşte eskiden kullanılan ancak şimdi zararlı kabul edilen bazı tıbbi uygulamalara dair detaylar...
1. ARSENİK
Sağlığı iyileştirdiğine inanılan arsenik, açık yaralardan ülsere kadar çeşitli hastalıkları tedavi etmek için tentür haline getirildi. Bununla birlikte 1786 yılında Thomas Fowler adında bir doktor, kendi arsenik bazlı ilacını şişeleyip satmaya başladı. Bu ilacın lösemi tedavisinde bile kullanıldığı biliniyordu.
2. TREPANASYON
Trepanasyon insanlık tarihinin en eski tıbbi uygulamalarından birisi olarak sayılabilir. 5 bin yıldan fazla bir süredir insanlar, hastanın kafatasına delikler açarak baş ağrısını, kafatası travmasını ve hatta nörolojik hastalıkları iyileştirmeye çalıştı ancak bunun bir işe yaramadığı görüldü.
3. CESET TIBBI
17. yüzyılda beyin biliminin öncülerinden biri olan Thomas Willis, felç veya kanama için toz insan kafatası ve çikolatayı karıştıran bir içecek hazırladı. Bununla birlikte bu durum yayıldı ve Avrupa’daki çoğu doktor, ölü insanlardan yararlanmaya başladı.
Vücudun dışına sürüldüğünde insan yağının ağrıları hafiflettiğine ve gut hastalığını iyileştirdiğine inanılırken bir yandan taze kan tüketmenin ise genel sağlığa yardımcı olduğu düşünülüyordu. Ceset tıbbı yüzyıllar boyunca popüler bir tedavi yöntemi olarak kaldı, bilinen son olay ise 1908'de yaşandı.
4. HAYVAN MANYETİZMASI
Hipnozun kökeni, 1743 doğumlu doktor Franz Anton Mesmer'in tıbbi uygulamalarına dayanıyor. Mesmer, her insanın vücudundaki kanallardan akan manyetik bir sıvıya sahip olduğuna ve bu sıvının akışındaki tıkanıklıkların duygusal veya fiziksel hastalıklara neden olduğuna inanıyordu. Bu sıvıya ve manipülasyonuna ise "hayvan manyetizması" adını verdi.
5. ANTİMON
1747’de Robert James adlı İngiliz bir doktor tarafından ''ateş tozu'' denilen bir karışım bulundu ve bu ilacın gut, ateş gibi hastalıklara iyi geldiği düşünüldü. Ancak içeriğinde zehirli bir metal olan antimon bulunuyordu ve insanları zehri sayesinde kusturan bu maddenin çok zarar verdiği ortaya çıkınca yasaklandı.
6. RADYUM
Bir başka tehlikeli bir element olan radyum, 20. yüzyılın başlarında enerji içeceğiyle karıştırılarak satılıyordu. Radyum suyunun, sindirime yardımcı olabileceği ve erkeklerde iktidarsızlığı iyileştirebileceğine inanılıyordu. Radyumun sağlık üzerindeki olumsuz etkileri 1913'ten itibaren bilinmesine rağmen radyum suyu, 1932'de üretimine son verilene kadar tüketilmeye devam edildi.
7. KAN ALMA
Günümüzde birçok hastalığın sebebini öğrenmek için alınan kan alma, 1800’lerin sonlarına kadar başka bir amaçla yapılıyordu. Orta Çağ Avrupası’nda doktorlar vücudun 4 sıvıdan oluştuğuna inanıyorlardı: kan, balgam, sarı safra ve kara safra. Bununla birlikte hasta olunduğunda, vücutta aşırı miktarda kanın neden olduğu hastalıklardan kan alarak kurtulabileceklerine inanıyorlardı.
8. CIVA
Günümüzde cıva, büyük dozlarda zararlı olabilen toksik bir element olarak biliniyor ancak 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar şifalı bir ilaç olarak kullanılıyordu. Cıvanın temizleme yeteneği yüzünden doktorlar; kabızlıktan parazitlere, gribe ve hatta melankoliye kadar her şeyi iyileştirebileceğini düşünüyorlardı.
Kaynak: College of Hypnotheraphy, Smith Sonian Magazine, The Fact Site