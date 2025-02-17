Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan öncesi gıda denetimi

Ticaret Bakanlığı Ramazan öncesi gıda sektöründe denetimlere devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2025 Yılı Ocak Ayında 13,123 markette yapılan fiyat etiketi denetimleri kapsamında, 32,5 Milyon TL idari para cezası uygulandı.

Aynı dönemde 6,454 restoran, lokanta, kafe pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerlerinde yer alan tarife ve fiyat listeleri de denetlenirken, burada da 9,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Açıklamaya göre 2025 yılı Ocak ayında reklam ve haksız ticari uygulamalar karşısında 2034 firma denetlenirken 188 firmaya da 29,3 Milyon TL ceza kesildi.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı başından bu yana, otomotiv, emlak, kuyumculuk sektörlerinde, fahiş fiyat ve diğer hususlara ilişkin olarak toplam 14,583 firmayı denetledi. Aykırılıklar için, 17,8 milyon TL direkt ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca da 126,7 milyon TL idari para cezası uyguladı.