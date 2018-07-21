Tigres UANL - Leon maçı istatistikleri

Tigres UANL ve Leon, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 05:00. Ev sahibi Tigres UANL, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Leon, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 332. İddaa'da Tigres UANL kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Leon kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Tigres UANL önceki hafta Monterrey mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Leon ise Guadalajara karşılaşmasında 0-2 kazandı.

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