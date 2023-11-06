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        Haberler Ekonomi Turizm İstanbul ilk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı - Turizm Haberleri

        İstanbul ilk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

        İstanbul 2023 yılının ilk 9 ayında 13 milyon 156 bin 209 yabancı ziyaretçi ağırladı. İstanbul'a gelen yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,61 artış gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 10:11 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:19
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        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, İstanbul eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 1,55 artışla 1 milyon 631 bin 963 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

        Eylül ayında İstanbul’a giriş yapan en çok yabancı ziyaretçiyi 168 bin 925 kişi ile Rusya Federasyonu oluştururken 119 bin 681 kişi ile Almanya ikinci, 111 bin 688 kişi ile İran üçüncü, 87 bin 670 kişi ile ABD dördüncü oldu. Amerika Birleşik Devletleri’ni sırasıyla 64 bin 980 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) ve 46 bin 547 kişi ile Fransa izledi.

        Arap ülkeleri içerisinden eylül ayında İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sıralamasında da Irak birinci, Suudi Arabistan ikinci, Cezayir üçüncü, Fas dördüncü sırada yer aldı. Fas’ı Ürdün, Mısır, Libya ve Kuveyt takip etti.

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        İLK TERCİH İSTANBUL HAVALİMANI

        İstanbul’a eylül ayında gelen yabancı ziyaretçilerin ilk tercihi İstanbul Havalimanı oldu.

        Yılın ilk 9 ayında 9 milyon 248 bin 934 yabancı ağırlayan İstanbul Havalimanını eylül ayında 1 milyon 163 bin 196 yabancı tercih etti. Eylül ayında İstanbul’a havayoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanının payı yüzde 73,30 oldu.

        Sabiha Gökçen Havalimanından da yine eylül ayında 422 bin 240 yabancı giriş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ikinci sınır kapısı olurken havayoluyla İstanbul’a giriş yapan yabancıların yüzde 26,61’ini oluşturdu.

        Eylül’de havayoluyla İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 1,01 artarak 1 milyon 586 bin 807 oldu.

        İstanbul’a geçtiğimiz ay denizyoluyla gelen yabancı sayısı ise 45 bin 156 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 24,81 oldu.

        TEMMUZDA DOLULUK ORANI YÜZDE 64,36

        Kültür ve Turizm Bakanlığının en son yayımladığı konaklama istatistiklerine göre Bakanlık belgeli tesislere geliş sayısı bu yılın ağustos ayında toplam 1 milyon 353 bin 383 oldu.

        Bu tesislerde toplam 3 milyon 201 bin 526 geceleme yapılırken ortalama kalış süresi 2,37 gün oldu.

        İstanbul’daki konaklama tesislerinin ağustos ayı doluluk oranı ise yüzde 68,33 olarak gerçekleşti.

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