İnönü Mağarası'nda, 'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu

Neredeyse 100 yıldır hem Hititçe çivi yazılı belgelerde hem de Hitit yerleşim alanlarında ve yakınlarında bir ‘Kaşka topluluğuna ait bir yerleşim yeri bulunabilir mi?’ sorusu arkeologların üstünde en çok durduğu konuların başında geliyor. Ne yazık ki bir asrı aşan bu süre zarfında elde edilen bulgular, Kaşkalar’ın kim olduğu konusunda çok somut kanıtlar sunmadı” diye konuştu.