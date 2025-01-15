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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması: Doğalgaz akışında bir sıkıntı yaşanmadı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada TürkAkım doğalgaz boru hattına yapılan saldırıyı doğrulayarak, doğalgaz akışında bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 15.01.2025 - 16:58 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:05
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        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TürkAkım doğalgaz boru hattına Ukrayna'ya ait insansız hava araçları tarafından yapılan saldırıyı doğrulayarak "Saldırı sonrasında gaz akışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Boru hattından aynı oranda gaz akışı devam ediyor" dedi.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yıllık basın toplantısında Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TürkAkım doğalgaz boru hattına Ukrayna'ya ait insansız hava araçları tarafından saldırıda bunulduğunu ve Ukrayna'ya ait 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı.

        Konu üzerine AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, saldırı girişimin olduğunu doğrulayarak "Saldırı sonrasında gaz akışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Boru hattından aynı oranda gaz akışı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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