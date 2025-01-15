İstanbul'da son 72 saatte 65 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 19'u yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 43 hastanın tedavisi devam ediyor.

İstanbul'da son üç gün içinde sahte içki tüketimine bağlı tedavi altına alınan 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti. Üç kişinin taburcu edildiği 43 hastanın da tedavisinin devam ettiği bildirildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hastaneye başvuranların 26'sının yabancı uyruklu, hayatını kaybedenlerin yedisinin de Türkmenistan uyruklu olduğu belirtildi. Başakşehir semtinde polis, evde sahte içki ürettikleri ve sattıkları iddiasıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, beş parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu sanılan göçmen kimlik kartı ile çok miktarda tıbbi ilaç ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 19 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Başakşehir, Sarıyer, Fatih ve Kağıthane'de sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'unun yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, bu içkilerden bir kısmını işlettikleri lokantada sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Türkmenistanlı Agazhan O. ve Amangül D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

Polis ekiplerinin çalışmasının devamında yakalanan Aydın A. ve Mehmet K. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Son dönemde artan sahte alkol ölümlerinden sonra, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım" demişti.

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METANOL ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Sahte alkol kaynaklı ölümlerin çoğu metanol zehirlenmesiyle gerçekleşiyor. Metanolün çok düşük oranlarda kullanılması bile kalıcı sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabiliyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. Pınar Erkekoğlu, "Sahte dediğimiz alkol metanol içeriyor. Metanol, alkolün yerine kullanılabiliyor ya da içine eklenebiliyor. Bu ekleme sonucunda da belirli toksik etkiler ortaya çıkıyor" diyerek açıklıyor. Metanolün, başta kalıcı körlük olmak üzere pek çok toksik etkisi bulunuyor. Erkekoğlu, sahte alkolü kokusundan ya da görüntüsünden ayırt etmenin mümkün olmadığını söylüyor: "Metanol, bildiğimiz alkolün yerine kullanabiliyor çünkü daha ucuz, daha kolay bulunuyor ve etanole göre sentezi daha kolay, daha hızlı elde edilebiliyor. Gözümüzle anlamamız mümkün değil çünkü metanol de etanol de berrak ve renksiz sıvılar." Erkekoğlu'na göre sahte alkolden korunmanın en iyi yolu; iyi firmaların ürünlerini tercih ederek ucuz fiyatlı alkol kullanmaktan kaçınmak, güvenilir yerlerde içki tüketmek ve evde alkol üretiminden uzak durmak: "Sadece sahte diye tabir ettiğimiz içkilerin değil, ucuz fiyatlı içkilerin baş ağrısı, dönmesi ve mide bulantısı gibi etkileri daha fazladır." REKLAM "Bunlar yüzde 100 etanol içermek yerine; metanol, bütil alkol gibi başka alkollerin kalıntıları ve hatta sentez esnasında oluşan farklı ara ürünler içerebilir. Dolayısıyla burada sadece metanol toksitesinden değil, diğer ara ürünlerin ve başka alkol türevlerinin ciddi anlamda toksisitesinden de bahsetmemiz mümkün." "ACİLEN HASTANEYE BAŞVURULMALI" Peki, ne kadar miktarda metanol tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor? Erkekoğlu'na göre, bu durum kişinin hassasiyetine göre değişiyor. Bazı kişilerde 15-20 ml metanol tüketiminin bile ciddi sonuçlara yol açtığını kaydediyor: "Vücudumuzda metanolü metabolize eden enzimlerimiz var. O enzimlerimiz sizde ayrı, bende ayrı çalışır. Bazı kişiler için 50 ml olabilir, bazı kişilerde 15-20 ml'ye kadar düşebilir. 15-20 ml'nin üzerine çıkıldığında kötü etkileri görülmeye başlar. Kendinizi kötü hissetmeye başlarsınız. Bu etkileri kronik alkol tüketenler, o kokuya ve yapıta alışık oldukları için çok iyi anlayamayabiliyorlar. Ayrıca her gün belli oranlarda içen, kronik alkol tüketicileri için biraz daha zararlı olabiliyor. Çünkü kronik alkol tüketmek enzim sistemlerinin daha fazla çalışmasını sağlıyor. Etanolü kronik olarak kullandığınızda enzim sistemleriniz çok daha hızlı bir şekilde çalışmaya başlar. Bu da ileri ürünlerin, yani formik asit gibi gözde körlük yapan ve ölüme neden olan ürünlerin oluşmasını hızlandırır. Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve bulanık görme gibi semptomlar yaşayan kişilerin acilen hastaneye başvurması gerekiyor."