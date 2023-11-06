Ekimde ihracat rekoru Ticaret Bakanı Bolat, "Ekimde ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22,9 milyar dolar oldu. Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık. İthalatımız ise, Ekim ayında yüzde 1,3 oranında artarak 29,6 milyar dolar gerçekleşmiştir" dedi

Ticaret Bakanı Bolat, "Ekimde ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22,9 milyar dolar oldu. Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık. İthalatımız ise, Ekim ayında yüzde 1,3 oranında artarak 29,6 milyar dolar gerçekleşmiştir. Ekim itibarıyla 12 aylık ihracat yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolar olurken 2022 yıl sonundaki 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıktık" dedi.

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