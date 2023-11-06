Musk, xAI'yi sosyal medya platformu X ile entegre edecek Sosyal medya platformu X'in (Twitter) sahibi Elon Musk, yapay zekâ uygulaması xAI'yi sosyal medya platformuna da entegre edeceğini duyurdu

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, Birleşik Krallık'ta katıldığı yapay zekâ zirvesi sonrası yapay zekanın gelişimine dair açıklamalarda bulundu. Yapay zekanın (AI) gelişiminin daha önce gördüğü her şeyden daha hızlı olduğunu vurgulayan Musk, kendi AI girişimi xAI'nın sosyal medya platformu X'e (Twitter) entegre olurken aynı zamanda bağımsız bir uygulama olarak da sunulacağını belirtti.

"GROK AI X PREMIUM'UN PARÇASI OLACAK"

Musk bununla birlikte, xAI'nin tüm X Premium+ abonelerinin kullanımına sunduktan sonra Grok adlı bir bot olan ilk AI modelini piyasaya sürdüğünü de açıkladı. Musk X gönderisinde, "xAI, Grok AI asistanı, X Premium+'ın bir parçası olarak sağlanacak, bu yüzden bunun için kaydolmanızı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

The @xAI Grok AI assistant will be provided as part of 𝕏 Premium+, so I recommend signing up for that.



Just $16/month via web. https://t.co/wEEIZNjEkp — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023

Girişim, 'insanlığa anlayış ve bilgi arayışında yardımcı olan' yapay zeka araçları yaratmayı hedefliyor ve Grok, soruları biraz zekayla yanıtlamak için tasarlandı.

Big Tech'in yapay zeka çabalarını sansürle dolu olmakla eleştiren Musk, temmuz ayında xAI'yi piyasaya sürdü ve onu Google'ın Bard'ına ve Microsoft'un Bing AI'sına rakip olmak için evrenin doğasını anlamaya çalışan "maksimum gerçeği arayan bir AI" olarak nitelendirdi.

Konu hakkında açıklama yapan Musk, xAI Grok sisteminin yanıtlarında biraz mizah barındıracak şekilde tasarlandığını belirtti. Kullanıcı dostu tasarlanan platform, GPT-4’te de yer alan internet erişimi özelliğine sahip olacak.

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Musk, "Grok, X platformu aracılığıyla bilgilere gerçek zamanlı erişime sahip, bu da diğer modellere göre büyük bir avantaj" ifadelerini kullandı.

Musk'ın sahibi olduğu ve daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya şirketi X, xAI'den ayrı bir şriket olmasına karşın şirketler birlikte çalışacağı vurgulanıyor. Yapay zekâ kuruluşu xAI, milyarderin diğer bir şirketi olan elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve diğer şirketlerle de çalışıyor.

"YAPAY ZEKA KONUSUNDA HAKEM OLMASI DOĞRU OLACAKTIR"

Last week Musk told İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı bir görüşmede yapay zekanın gelişimine dair yorumlarda bulunan Elon Musk, yapay zekanın "tarihteki en yıkıcı güç" olduğunu belirtti. Musk, İngiltere'nin Bletchley Park kentindeki ilk küresel AI Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, teknolojinin "her şeyi yapabileceğini" ve bugün bildiğimiz şekliyle istihdamı geçmişte bırakabileceğini de ekledi. Bununla birlikte Musk, "Yapay zekanın gelişiminde tüm risklerin göz önünde bulundurularak regülasyonlar konulması gerekiyor. Ortada bir hakem olması güzel bir durum. Herhangi bir spor organizasyonunu da hakemsiz yapamıyorsunuz. Burada teknoloji gelişirken hükümetlerin bir hakem gibi regülasyonlar koyması da en doğrusu olacaktır.