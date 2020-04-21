Dünyada en çok kullanılan sosyal medyada video paylaşımı uygulamalarından birisi olan TikTok’un son zamanlarda popülerliği iyice artmaya başladı. TikTok video paylaşım platformu genellikle eğlenceli videolar paylaşım yapanların uğrak adresi olmuş durumda. TikTok video platformu her ne kadar eğlenceli olsa da belirli bir kullanımdan sonra insanlar sıkılabiliyor ya da farklı sebeplerden dolayı hesabını silmek zorunda kalabiliyor. Peki TikTok hesabı nasıl silinir? TikTok hesabınızı aşağıda sırası ile anlatmış olduğumuz adımları takip ederek kalıcı olarak silebilirsiniz.

Sizler için hazırladığımız bu makalede, bir TikTok hesabının Android’de, iPhone’da ya da iPad’de nasıl kalıcı olarak silineceğini öğrenebilirsiniz. Hesabını sildikten sonra, fikrinizi değiştirme ihtimaliniz göz önüne alındığından dolayı hesap 30 gün boyunca "devre dışı" kalır. Hesabı sildikten sonra 30 gün içerisinde hesabınızda yeniden oturum açmazsanız bütün hesap verileriniz ve içerikleriniz TikTok’tan kalıcı olarak silinecektir.

TikTok Hesabı Nasıl Silinir?

TikTok hesabınızı kalıcı olarak nasıl sileceğinizi aşağıda adım adım açıkladık.

Öncelikle TikTok hesabınızı telefonunuzda veya tabletinizde açın. TikTok hesabınızın ana ekranında siyah beyaz müzik notası simgesi (iPhone/iPad) ya da uygulama çekmecesinde (Android) yer almaktadır.

Image titled AndroidIGprofile.png şeklindeki profil simgesine dokunun. İnsan figürü şeklindeki bu simge ekranınızın sağ alt köşesinde bulunmaktadır.

Henüz hesabınızda oturum açmadıysan uygulama sizden oturum açmanızı isteyecek.

Üç noktalı (•••) menü kısmına dokunun. Bu menü, ekranın sağ üst köşesinde bulunmaktadır.

Menü açıldıktan sonra “Hesabımı Yönet” seçeneğine dokunun. Bu seçenek, menünün üst tarafında bulunmaktadır.

Karşınıza açılan ekranı aşağıya doğru kaydırın ve “Hesabı Sil” seçeneğine dokunun. Bu seçenek, “Hesabımı Yönet” ekranının altında yer almaktadır. Seçeneğe dokunduğunuzda, hesabınızın silinmesi hakkında bazı bilgilerin yer aldığı bir onay sayfası göreceksiniz.

Hesabınızı Twitter veya Facebook gibi bir sosyal medya hizmeti üzerinden oluşturduysan onay sayfası ekranda belirmeden önce “Doğrula ve Devam Et” seçeneğine dokunup o hizmette oturum açmanız gerekmektedir.

Kırmızı renkli “Hesabı Sil” düğmesine dokunun. Bu düğme, ekranın altında bulunmaktadır. Bu kırmızı butonuna bastıktan sonra karşınıza bir onay penceresi daha açılacaktır.

Hesabınızı nasıl ayarladığınıza bağlı olarak, silme işlemine devam etmek için telefon numaranızı onaylamanız ya da bir onay kodu girmeniz gerekebilir. Sizden bu anlamda onay istenirse ekrandaki talimatları düzenli olarak uygulamanız gerekmektedir.

Son olarak onaylamak için “Sil” düğmesine dokunun. TikTok’taki oturumunuz anında sonlanacaktır. Hesabınız devre dışı kalacağından dolayı, videolarınız uygulamadaki diğer kullanıcılar tarafından görülmeyecektir.

Sırası ile bütün adımları takip ettikten ve işlemi tamamladıktan sonra hesabınız kalıcı olarak silinmek üzere öncelikle 30 gün askıya alma işlemi gerçekleştirilecektir. Ancak fikrinizi değiştirirseniz hesabınızı yeniden aktifleştirmek için 30 günlük zaman dilimi sona ermeden önce oturum yeniden açmanız gerekecektir. Hesabınızı silme işleminizin üzerinden 30 gün geçtikten sonra yeniden giriş yapmamanız halinde tamamen bir daha ulaşamayacağınız şekilde kapanacaktır.

Uyarılar

Hesabınızı silmek kesinlikle geri alınamayan bir işlemdir ve bu işlemde kullanıcı adınız, videolarınız, takipçileriniz ve beğenileriniz dâhil olmak üzere bütün bilgileriniz TikTok uygulamasından kalıcı olarak silinecektir. Sadece önbelleğe alınan bilgiler örneğin mesajlar alıcı tarafında görünmeye devam edecektir ancak size ulaşması artık mümkün olmayacaktır.

TikTok hesabınızı silmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

↑ #link#http://support.tiktok.com/en/my-account-settings/delete-account-en##normallink#