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Oturma odasında köpek balığı bakıyor

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan bir TikTok kullanıcısı, oturma odasında bulunan 20.000 litrelik tankta köpek balıkları besleyerek sosyal medyada tepki gördü

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  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

    Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan bir TikTok kullanıcısı, oturma odasında bulunan 20.000 litrelik tankta baktığı köpek balıklarını takipçilerine gösterdi. 
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

    Ancak internet kullanıcısı akvaryumda köpek balığı beslemesi nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

    Daily Mail'in haberine göre TikTok'ta 'thegyp_aus' adlı kullanıcı yaptığı paylaşıma "Köpekbalığı tankımdaki 10.000 litrelik su değişimi hayvanları mutlu ediyor" notunu düştü. 
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

    Sosyal medya kullanıcıları ise ev sahibinin köpek balıklarını evcil hayvan olarak beslemesine tepki göstererek deniz canlılarının 'özgürlüklerinin' ellerinden alındığını belirtti.
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

    Birçok internet kullanıcısı köpek balıklarının bu kadar küçük bir alana hapsedilmesini eleştirdi. 
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

    Bir kullanıcı "Onları mutlu eden şey gerçek okyanus ve özgürlüktür" diye yazdı.
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

    Bir diğeri ise 'Bunun yerine denizde özgürce ve mutlu bir şekilde dolaşmalarına izin verebilirsiniz" dedi.
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

    Videoyu izleyen bazı kullanıcılar ise hevesli köpek balığı sahibinin tankını 'muhteşem' buldu.
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

    Videoya "Harika bir köpek balığı tankı. Bu büyüklükte bir tankım olsaydı içerisine birkaç sürü balığı eklerdim" şeklinde yorum yapıldı. Bazıları ise "Akvaryuma bayıldım! Harika görünüyor" diye ekledi.
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

    TikTok'ya paylaşılan video milyonlarca izlenme alırken, oturma odasında köpek balıkları besleyen adam tankı 2021 yılında satın aldığı evine yaptırdığını açıkladı.
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

    Tankta Bambu, Port Jackson ve ak yüzgeçli köpek balığı dahil olmak üzere 11 farklı köpek balığı türünün yanı sıra bir orfoz ve iki müren balığı bulunuyor.
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

    Tankın sahibi The Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada, tank inşa edilmeden önce balık tutma konusunda hiçbir deneyimi olmadığını söyledi ve ekledi:
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

    "Köpek balıkları Cairns'den getirildi. Çoğu tropikal resif köpek balığı. Onları bu büyüklükte bir tankta tutmanın ne kadar zalimce olduğu konusunda pek çok yorum alıyorum."

     
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

    Köpek balıklarını tankın yanından elleriyle beslediğini ifade eden kullanıcı, "İçindeyken onları elle beslemek güvenli değil.
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

    Ayrıca tankı temizlemek için bir dalgıç kullanıyorum çünkü içine girersem köpek balıklarının beni yemesinden korkuyorum" şeklinde devam etti.
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

    *Haberin görselleri thegyp_aus'un TikTok hesabından alınmıştır. 
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor
  • TikTok kullanıcılarını ikiye böldü! Oturma odasında köpek balığı bakıyor

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