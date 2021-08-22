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TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti

Esenyurt'ta, çıktığı 5'inci katta cep telefonuyla görüntü çeken kuzenine poz verirken, üzerine çıktığı eternitin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan (23), memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti
DHA

İstanbul'dan karayoluyla Mardin'in Midyat ilçesine getirilen Doğan'ın cenazesi, Gölcük Mahallesi'nde bulunan Kalo Asri Mezarlığı'na getirildi.

Doğan'ın cenazesi, namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Sultaniye Mahallesi 617. Sokak'ta dün, misafir olarak evinde kaldığı akrabasıyla gün batımında TikTok videosu çekmek için çatıya çıkan Kübra Doğan (23), inerken apartman boşluğuna düşmüş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Genç kızın düşme anı, akrabasının cep telefonu kamerası tarafından kaydedilmişti.

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