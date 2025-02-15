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        Haberler Magazin Tilda Swinton, oyunculuğa ara vereceğini açıkladı - Magazin haberleri

        Tilda Swinton, oyunculuğa ara vereceğini açıkladı

        Berlinale 2025'te Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü alan usta oyuncu Tilda Swinton, mesleğine ara vereceğini açıklamış. Swinton; "Biraz mola vermeye ihtiyacım var"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 20:26 Güncelleme: 15.02.2025 - 20:26
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        Oyunculuğa ara vereceğini açıkladı
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        Bu yıl 75’incisi düzenlenen Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale), ünlü oyuncu Tilda Swinton’a verilen 'Yaşam Boyu Başarı Altın Ayı Ödülü' ile açıldı. Swinton, ödülünü aldıktan sonra duygusal anlar yaşadı ve gözyaşları içinde mesleğine bir süre ara vereceğini duyurdu.

        "ARTIK MOLA VERME ZAMANI GELDİ"

        Ödül töreninden önce düzenlenen basın toplantısında da sinema sektörüne dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Tilda Swinton; "Son 15 yıldır farklı bir şeyler yapmak istiyordum. Artık biraz mola verme zamanı geldi. Sinema dünyası bazen acımasız olabiliyor ve ben de bir süredir bunun etkisi altındayım" ifadelerini kullandı.

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        Ünlü oyuncu, pazartesi günü ülkesi İskoçya’ya döneceğini belirterek; "Hayatımda uzun zamandır beklediğim yeni bir sayfa açılıyor. Bunun ne olduğunu söyleyemem ama bildiğim bir şey var; bu yılın geri kalanında film çekmeyeceğim" dedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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