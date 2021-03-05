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TİM ve İTÜ’den Milli Uzay Programı işbirliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Türkiye’nin "Milli Uzay Programı" hedeflerine katkı sağlayacak iş birliği protokolü imzalayacakları açıklandı. 11 Mart’ta imzalanacak protokolle, İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülecek “Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi” hayata geçecek. Projeyle, Nano ile Mikro Uydular için çok fonksiyonlu, yerli güneş panelleri geliştirilecek. TİM Başkanı İsmail Gülle "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından yurt dışına bağımlı olduğumuz uzay alt sistemini ülkemiz bilgi alt yapısında geliştireceğiz. İnovaTİM’in ilk Ar-Ge Projesi kapsamında 100 İnovaTİM’li öğrenci proje süreçlerine dahil olacak" dedi

TİM ve İTÜ’den Milli Uzay Programı işbirliği
HABERTURK.COM

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Türkiye’nin "Milli Uzay Programı" hedeflerine katkı sağlayacak iş birliği protokolü imzalanacak. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye ilişkin protokolle İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla “Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi” yürütülecek.

Proje kapsamında, 100 İnovaTİM’li öğrenci iki yıl boyunca proje süreçlerine dahil olarak know-how elde edecek. Projenin 2023 yılında amacına ulaşmasıyla birlikte düşük maliyetle ve yenilikçi teknikler ile güneş panellerinin geliştirilmesi ve ihraç seviyesine gelmesi öngörülüyor.

'MİLLİ UZAY PROGRAMI'NA KATKI SAĞLAYACAK'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Küresel uzay yarışında ülkemizi üst sıralara taşıyacak Milli Uzay Programı, inovasyonu ve inovasyon ekosistemini gururla destekleyen, tüm millî hedeflerimizin arkasında inovasyonun var olduğuna inanan Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bizleri ol-dukça heyecanlandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında ‘Göklere en çok yakışan bayrağımızı, hak ettiği yerlere taşıyacağız. Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak’ açıklamalarının ardından yurt dışına bağımlı olduğumuz uzay alt sistemini ülkemiz bilgi alt yapısında geliştireceğiz. Böylece Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında Millî Uzay Programımı’za katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Ar-Ge projesinin, Milli Uzay Programı Yol Haritası kapsamındaki 10 hedef arasından özellikle “Uydu Üretiminin Tek Çatı Altına Toplanması ve Yerli Uydu Geliştirme Programı”, “Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi” ve “Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi” hedeflerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, uygulamalı ve bilimsel uzay araştırmaları için güçlü bir araç olarak görülen “Küp Uydu” ve “Küçük Uydu” kategorisinde yer alan uydu projeleri, tüm dünyada kabul gören çalışmalar arasında yer alıyor. Bu projelerin artıları, maliyetlerinin çok daha düşük olması, personel yetiştirilmesi hususunda çok iyi bir yöntem olması ve düşük uzay bütçeli ülkelere dahi gerçekleştirme imkanı sunması olarak açıklanıyor.

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