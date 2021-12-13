TIME 'Yılın Kişisi'ni seçti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

TIME dergisi, SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' olarak seçti.

Derginin açıklamasında Elon Musk için "Dünyanın en zengin adamının bir evi yok ve son zamanlarda servetini satıyor. Uyduları yörüngeye fırlatıyor. Parmağının bir hareketiyle borsa yükseltiyor. O, gezegenimizi kurtarmayı ve bize yaşamamız için yeni bir tane bulmayı amaçlayan bir adam. SpaceX, ile Amerika'yı uzay yolculuğunda başka bir boyuta taşıdı. Araba şirketi Tesla ile öncülük ettiği milyarlarca dolarlık elektrikli araç pazarının üçte ikisini kontrol ediyor" ifadeleri kullanıldı.

2021'E DAMGA VURAN İSİM

Forbes verilerine göre 'dünyanın en zengin ismi' olan Elon Musk, SpeceX ile ABD'nin yeniden uzay yarışında yer almasını sağladı. NASA 2020 yılında SpaceX ile uzay mekiği programının askıya alınmasından 10 yıl sonra ilk defa, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) Amerikan topraklarından astronot gönderme kapasitesine ulaştı.

Musk'ın 2003 yılında kurduğu elektrikli otomobil devi Tesla ile ise otomotiv sektörüne yön verdi.

2020 yılında Tesla hisseleri 1000 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı ve firma Toyota'yı geride bırakarak en değerli otomotiv firması oldu.

Ancak Musk uzay turizmi ve elektrikli araçların yanı sıra özellikle son dönemlerde kripto dünyasına yön vermesiyle tartışılıyor.

2021'in Şubat ayında kurucusu olduğu Tesla’nın Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini ve 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu ve Bitcoin'i yükseliş trendine soktu. Açıklama öncesi Bitcoin'in değeri 50 bin dolar civarındayken değeri bir anda yüzde 28 yükselerek 64,854 dolara kadar çıktı.

Ancak Mayıs ayında Musk bu konuda resmi bir anlaşma olmadığını ve Bitcoin ile Tesla satışının askıya alındığını açıklayarak kripto paralarda büyük bir çöküş yarattı ve Bitcoin 38 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Musk aynı zamanda farklı coinleri de ima ederek yükseliş trendine sokup düşürüyor.