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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Timsah Ateşi' 14 Ocak'ta AKM'de

        'Timsah Ateşi' 14 Ocak'ta AKM'de

        Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in paylaştığı 'Timsah Ateşi' adlı oyun 14 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:59
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        'Timsah Ateşi' 14 Ocak'ta AKM'de
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        Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in paylaştığı 'Timsah Ateşi', 14 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde 'En İyi Tiyatro Oyunu' seçilen ve The Guardian Gazetesi tarafından "Feminist Tarantino gibi" benzetmesi yapılan oyun, Meghan Tyler tarafından kaleme alındı. T

        Türkiye’de Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu prodüksiyonuyla sahnelenen oyun, 1989 yılında Kuzey İrlanda’da yaşayan iki kız kardeş ve babalarının çalkantılı hayatlarını konu alıyor. Sevgisiz bir ev, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna ile dindar ablası Alannah’ın hikayesinde, temposu bir an bile olsun düşmüyor. Bu sürreal, grotesk kara-komedinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
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