Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Timsah Ateşi'nin sahnede 4. sezonu

        'Timsah Ateşi'nin sahnede 4. sezonu

        Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü'nün başrolleri paylaştığı 'Timsah Ateşi' 4. sezonunda 6 Şubat Pazar Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, 25 Şubat Salı ise İstanbul Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 00:47 Güncelleme: 15.02.2025 - 00:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Timsah Ateşi'nin sahnede 4. sezonu
        ABONE OL

        Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın üstlendiği “Timsah Ateşi” oyunu ile Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü’nün sinema ve televizyondaki başarıları tiyatro sahnesinde bir kez daha taçlanıyor.

        2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde “En İyi Tiyatro” ödülüne layık görülen ve The Guardian tarafından “Feminist Tarantino gibi” yorumuyla anılan, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan “Timsah Ateşi”, temposu hiç düşmeyen sürreal, grotesk bir kara-komedi olarak sahnelenmeye devam ediyor.

        REKLAM

        Oyunun yönetmenliğini Mehmet Ergen üstleniyor. Eryiğit, “Timsah Ateşi”nde Alannah karakterini ustalıkla canlandırırken, Ergüçlü, Fianna karakteriyle yine çok konuşulacak bir performansa imza atıyor. Sinema, televizyon ve tiyatrodaki oyunculuklarıyla pek çok kez ödüllendirilen Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü’nün etkileyici oyunculuklarına babaları Peter Devlin rolünde Hidayet Erdinç eşlik ediyor.

        “Timsah Ateşi”nin sahneye taşıdığı duygu yoğunluğu, hem dramatik hem de kara-komik unsurlarıyla tiyatroseverlere 4 sezondur çok yönlü bir deneyim sunuyor. Şubat ayında da bu iki ödüllü oyuncunun performanslarını izlemek isteyenler Biletinial, Biletix, Passo ve Bubilet’de biletlere ulaşabilirler.

        REKLAM

        Şubat-Mart Programı

        16 Şubat Pazar / 20:30- Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

        25 Şubat Salı / 20:30- İstanbul Zorlu PSM

        25 Mart Salı / 21:00 - İstanbul Zorlu PSM

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Timsah Ateşi
        #hazar ergüçlü
        #Funda Eryiğit
        #tiyatro
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Şaban Ataş cinayetinde ilk duruşma! Birbirlerini suçladılar
        Şaban Ataş cinayetinde ilk duruşma! Birbirlerini suçladılar
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor