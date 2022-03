Dizide bir babayı canlandırıyorsunuz, büyük bir trajedi yaşayan bir babayı... Karakteri okuduğunuzda ilk ne hissettiniz? 'İlyas’a yaşadığı bu zorlu süreçte bir tavsiyede bulunacak olsanız bu ne olurdu?



Dizide tüm ailenin, bütün fertlerin başına trajik bir olay geliyor. Karakteri ilk okuduğumda beni çok etkileyen bir hikayesi olduğunu gördüm ve bunun üzerine çalışmaya başladık. Her defasında ne yapıyoruz diye düşünerek karakterin üzerine koyarak devam ediyoruz. 'İlyas’a bu zorlu süreçte tavsiyede bulunamam. Her babanın her annenin en büyük sınavlarından biridir, hep söylenen bir şey vardır; Allah böyle bir şeyle sınamasın kimseyi diye. Biz de bu acıyla baş etmenin yollarını bulmaya çalışan bir aileye hayat veriyoruz. Herhalde bundan sonra ailenin toparlanma sürecini izleyeceğiz.