Dizi ebeveynlerin ve aile ortamının çocuklar üzerindeki etkisinin büyüklüğüne dikkat çekiyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?



Çocuk bir birey ve şüphesiz ki gelişimine en büyük katkıyı ailesinden alıyor. Tabii ki bu şartların nasıl geliştiğine bağlı olarak sevgi en büyük etken bir çocuğun gelişmesinde. Biz de dizimizde bu konuyu işliyoruz. Aslında ebeveynler ve onların üzerlerine düşen görevleri nasıl yerine getirmeleri gerektiği veya bunları yaparken neleri gözetmeleri gerektiği bir konu… Ülkemizde ya da dünyada da bitmeyecek bir konu çünkü çocuklar her şeyimiz, onlara her şeyimizi vermemiz gerekiyor şüphesiz ki bunların en başında da sevgi geliyor.